Lautaro regresa y lidera la goleada sobre la Roma; Inter acaricia el título de la Serie A

El Inter arrolló este domingo a la Roma (5-2) y se acerca al 'Scudetto' gracias al retorno tras lesión de su estrella, el argentino Lautaro Martínez, autor de un doblete que volvió a ilusionar al 'nerazzurro' y deja la 'Loba' en una situación muy delicada respecto a los puestos de Liga de Campeones. Volvió el líder y capitán del equipo, que llevaba más de un mes sin jugar por lesión, y solo le bastó un minuto de partido. Primera oportunidad que tuvo tras volver, primer balón al fondo de la red después de que Marcus Thuram se lo dejara en bandeja.

Se repitió lo mismo en su primera acción tras el inicio de la segunda mitad. Y San Siro estalló con la vuelta de la dupla. El Inter necesitaba al argentino, su capitán, cuya ausencia se notó mucho. Desde su baja, el equipo marcó siete goles en siete partidos, de los cuales ganó dos. Un gol de media por partido sin Lautaro, mientras que con él en el campo esta temporada el club promediaba 2,2 por encuentro. Mantuvo la posesión el Inter durante los primeros minutos combinando pases cortos y con varias ocasiones. Dimarco estuvo cerca de marcar con un disparo desde la frontal que rozó un palo y en el 12' Lautaro tuvo otra ocasión clara que Svilar despejó con una mano baja pegada a un palo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Aunque se animó la Roma, que se recompuso, recuperó la posesión del balón y generó varias ocasiones que pusieron en aprietos al guardameta suizo Yan Sommer, salvador del empate hasta en dos ocasiones.

El conjunto romano igualó el encuentro en el 40' con un cabezazo del defensa Gianluca Mancini, peso pesado del vestuario de la 'Loba' que salió lesionado minutos después. Siete minutos le duró la alegría a la Roma, que por un momento vio posible la remontada. La frustró a segundos del descanso el turco Hakan Calhanoglu con un zapatazo desde larga distancia, una de sus especialidades, en uno de esos goles que hacen levantarse a cualquiera de su asiento. Imposible para Svilar y el Inter se adelantaba de nuevo. Tras el descanso, recital del Inter. Thuram, después de dejar en bandeja el segundo gol de Lautaro y el tercero para el 'neroazzurro', no quiso quedarse fuera de la fiesta y anotó de cabeza tras un saque de esquina botado a la perfección por Calhanoglu, de nuevo rey en el centro del campo. Nicolo Barella no quiso quedarse atrás. Con la Roma bloqueada y el Inter arrollando, aprovechó un error defensivo y la falta de coordinación de la visita, sumado a un rebote, para vencer a Svilar y cerrar la 'manita'.

No se rindió la Roma, que acortó distancias en el 60' con un gol de Lorenzo Pellegrini, que batió a Sommer con un disparo al primer palo. La heroicidad de la remontada era imposible para una Roma cuya asignatura pendiente son los equipos de la zona noble, perdedor en la mayoría de los casos. El Inter, tras una racha irregular, vuela hacia el 'Scudetto' con Lautaro al mando en una jornada clave, en la que aguarda al partido del lunes entre el segundo y tercer clasificados, Milan y Napoli, respectivamente. Mientras que la Roma, empatado en puntos con Juventus pero con un partido más, observa al Como 1907 en la cuarta posición, que cuenta con tres puntos más y un encuentro menos, en la lucha por un puesto en la Champions.