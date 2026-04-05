Lautaro regresa y lidera la goleada sobre la Roma; Inter acaricia el título de la Serie A

No se rindió la <b>Roma</b>, que acortó distancias en el 60' con un gol de <b>Lorenzo Pellegrini</b>, que batió a <b>Sommer</b> con un disparo al primer palo.La heroicidad de la remontada era imposible para una <b>Roma </b>cuya asignatura pendiente son los equipos de la zona noble, perdedor en la mayoría de los casos.El <b>Inter</b>, tras una racha irregular, vuela hacia el 'Scudetto' con <b>Lautaro </b>al mando en una jornada clave, en la que aguarda al partido del lunes entre el segundo y tercer clasificados, <b>Milan </b>y <b>Napoli</b>, respectivamente.Mientras que la <b>Roma</b>, empatado en puntos con <b>Juventus </b>pero con un partido más, observa al <b>Como 1907</b> en la cuarta posición, que cuenta con tres puntos más y un encuentro menos, en la lucha por un puesto en la Champions.