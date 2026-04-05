Equipos de las semifinales de la UEFA Youth League y análisis táctico

Las semifinales de la <a rel="noopener noreferrer" href="https://es.uefa.com/uefayouthleague/news/0253-0d04723e09c8-ddee0ccfbb0e-1000--los-records-de-la-youth-league/" target="_blank">UEFA Youth League 2026</a> nos van a permitir ver claramente cuáles son las distintas formas de juego que se dan en el fútbol en la actualidad. Desde el juego en equipo, pasando por la búsqueda del talento individual del PSG o la solidez del Club Brugge. Sin lugar a dudas, este torneo es un gran escaparate y laboratorio que anticipa cómo será el fútbol europeo.