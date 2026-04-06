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Tabla de posiciones Serie A: Napoli fulminó al Milan y lo desplaza; Inter saborea el título

El cuadro napolitano se impuso al Milan de local y toma el segundo lugar de la clasificación.

  • Tabla de posiciones Serie A: Napoli fulminó al Milan y lo desplaza; Inter saborea el título

    La tabla de posiciones de la Serie A italiana tras el triunfo del Napoli sobre el Milan y la goleada del Inter.
2026-04-06

La jornada 31 de la Serie A italiana cerró este lunes con la durísima derrota del Milan en campo del Napoli (1-0) gracias al solitario tanto de Matteo Politano en los últimos compases del encuentro.

El Napoli, con Kevin De Bruyne y Scott McTominay en la medular, se impuso a un conjunto rossonero liderado por Luka Modric que ahora baja al tercer puesto de la clasificación mientras que el Inter saborea el 'Scudetto'.

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Matteo Politano fue el encargado de sentenciar la victoria napolitana en el minuto 79, tras conectar un centro desde la izquierda que la defensa visitante fue incapaz de cortar, y el atacante italiano terminó fulminando a Maignan con un zurdazo dentro del área.

Con este triunfo, el cuadro celeste que dirige Antonio Conte desplaza al Milan y se coloca en el segundo lugar con 65 puntos, con chances de mirar hacia el título, y dejando a los rossoneros en el tercer escalón con 63.

El Inter, por su parte, sigue liderando la clasificación y ayer le propinó una goleada a la Roma en el regreso de su capitán Lautaro Martínez. A falta de siete fechas para terminar el torneo, el conjunto nerazzurro suma 72 unidades y acaricia el título.

Mientras tanto, el modestro Como de Cesc Fábregas marcha en el cuarto puesto de la tabla con 58 puntos y en caso de mantenerse podría disputar la próxima edición de la Champions League.

La Juventus se coloca en el quinto lugar con 57 unidades, seguido por la Roma que cuenta con 54 en la sexta casilla y Atalanta con 53 como séptimo.

Bolonia, Lazio y Sassuolo registran 45, 44 y 42 en la octava, novena y décima plaza, respectivamente.

TABLA DE POSICIONES DE LA SERIE A

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