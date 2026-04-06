Tabla de posiciones Serie A: Napoli fulminó al Milan y lo desplaza; Inter saborea el título

El <b>Inter</b>, por su parte, sigue liderando la clasificación y ayer le <b><a href="https://www.diez.hn/internacionales/inter-roma-goles-lautaro-martinez-serie-a-tabla-posiciones-italia-OL29999632">propinó una goleada a la Roma </a></b>en el regreso de su capitán <b>Lautaro Martínez</b>. A falta de siete fechas para terminar el torneo, el conjunto nerazzurro suma 72 unidades y acaricia el título. Mientras tanto, el modestro <b>Como </b>de <b>Cesc Fábregas</b> marcha en el cuarto puesto de la tabla con 58 puntos y en caso de mantenerse podría disputar la próxima edición de la Champions League. La <b>Juventus </b>se coloca en el quinto lugar con 57 unidades, seguido por la <b>Roma </b>que cuenta con 54 en la sexta casilla y <b>Atalanta </b>con 53 como séptimo. <b>Bolonia</b>, <b>Lazio </b>y <b>Sassuolo </b>registran 45, 44 y 42 en la octava, novena y décima plaza, respectivamente.