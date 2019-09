Impactantes declaraciones de Icardi: Su salida del Inter, Messi, Wanda Nara... ¡y Maxi López!

Mauro Icardi, refuerzo de lujo del PSG en la presente temporada, rompió el silencio para el Canal+ de Francia y se refirió a su salida del Inter de Milán y su verdadera relación con Messi. También habló de Maxi López, el amigo que perdió por Wanda Nara.

Wanda Nara cuenta su verdad sobre el fichaje de Icardi por el PSG

El argentino fue muy duro contra el Inter, club que aún es dueño de su ficha, y aseguró que su marcha fue porque deseaba ir a un equipo que fuera triunfador.

''Estaba en mi séptimo año en el Inter y mi sueño era jugar en la Champions League con el Inter, lo cual hice la temporada pasada, pero nunca ganamos nada'', reconoció el delantero.

Icardi añade que su gran ambición por ganar títulos lo impulsó para abandonar el conjunto italiano y recalar a París. ''La verdad es que el PSG es un equipo lleno de campeones y eso es lo que quería''.

Mauro también fue consultado por las críticas que recibe constantemene su esposa y agente Wanda Nara. ''Creo que tener a Wanda como mi agente es la mejor decisión para mi familia y mi carrera. No lo pensé dos veces. Soy alguien que trata a hombres y mujeres de la misma manera. Tengo tres hijos y dos hijas, pero los trato de la misma manera y les doy los mismos regalos''.

''He estado con Wanda durante siete años, ella es una personalidad famosa y yo también, así que somos plenamente conscientes de lo que eso implica. Eso no cambia mi forma de pensar o jugar, de lo contrario no habría marcado 150 goles con el Inter'', explicó el atacante.

En la entrevista se nombró a Maxi López, excompañero de Icardi y expareja de Wanda Nara. ''Me doy cuenta de que es un tabú que ella se haya casado con mi excompañero de equipo, pero nos enamoramos y tú no eliges de quién te enamoras'', argumentó.

Por último, el futbolista argentino se pronunció a su relación con Messi. Ambos compartieron vestuario en el Barcelona y en los últimos días la prensa francesa especuló que el rosarino habría sido el responsable de cerrarle las puertas ante un posible regreso al Camp Nou y a la Albiceleste.

''He jugado con Messi, lo conocí cuando estaba en la academia de Barcelona hace muchos años. Lo conozco y no creo que sea cierto, pero no puedo evitar que la gente lo diga. Le agradezco mucho, para mí es el mejor jugador del mundo y dudo que todo eso sea cierto'', cerró Icardi.