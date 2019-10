Didier Deschamps asegura que Hugo Lloris volverá a jugar hasta 2020 luego de su lesión en el codo

El capitán del Tottenham Hotspurs, Hugo Lloris, estará de baja hasta el próximo año "casi seguro", anunció este lunes el técnico de la Selección de Francia, Didier Deschamps, acerca del portero, que sufrió una luxación en el codo izquierdo el sábado en la derrota ante el Brighton (3-0).

Tottenham: Hugo Lloris sufre una luxación en el codo izquierdo



"Es difícil saber con exactitud cuánto tiempo estará de baja. Por lo que nos concierne, no estará en esta concentración ni en la próxima", dijo Deschamps, añadiendo que la posibilidad de fractura "está descartada".



"No soy un especialista, pero no volverá a jugar en 2019, eso es casi seguro", continuó el seleccionador galo, que perderá a su capitán para los duelos ante Islandia y Turquía, el 11 y el 14 de noviembre, clasificatorios para la Eurocopa 2020, y ante Albania y Moldavia, en noviembre.



Lloris sufrió una terrible lesión en el codo izquierdo tras cometer un error que le costó el primer gol en contra a su equipo en el minuto 3. Calculó mal su salida en un centro y entró en la portería con el balón antes de caer y hacerse daño.



Su codo se dobló hacia dentro y el arquero recibió atención médica durante cerca de cinco minutos. Salió en camilla e inhalando un analgésico gaseoso.





Deschamps confirmó que le sustituirá en la portería del campeón mundial el arquero del Marsella, Steve Mandanda.