Lucas Hernández relata que rechazó al Real Madrid: "Nunca iría allí"

Lucas Hernádez ha revelado, en una entrevista con France Football, que rechazó fichar por el poderoso Real Madrid en un pasado.

El francés, que arribó al Allianz Arena del Bayern Munich esta temporada después de que el club alemán pagara unos 80 millones de euros al Atlético de Madrid ha dicho, además, que no se plantea jugar en el Bernabéu como alguien de casa.



Admitió haber recibido previamente una propuesta del Real Madrid, pero ni siquiera consideró aceptarla debido a su pasión por el Atlético de Madrid.

Lucas le dijo "no" al Real Madrid

“El Real Madrid trató de contratarme, es cierto, pero no este pasado verano. Y yo nunca iría allí. No después de haber defendido los colores del Atlético durante tanto tiempo ”, le dijo el jugador a France Football.

Lucas Hernández se coronó campeon con Francia en 2018.



Lucas Hernández, que se coronó campeón con Francia en Rusia-2018, también habló sobre su número de camiseta.

“Cuando me preguntaron qué número quería, dije 21. Lo usé cuando gané la Copa del Mundo para Francia y cuando gané la Supercopa de Europa para el Atlético. Me dijeron que era el número de Lahm y que nadie lo había usado desde que se fue, pero que sería mío si firmaba. Es solo un ejemplo de la confianza que depositaron en mí ”, concluyó el francés.