Real Madrid: Zidane explica por qué Gareth Bale y James Rodríguez no juegan  

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, afirmó este viernes que el galés Gareth Bale y el colombiano James Rodríguez, convocados con sus selecciones, pese a no jugar en las últimas semanas con el equipo blanco, "no están lesionados", pero tampoco "están disponibles".

"No están disponibles. Lesionados no están, pero no están disponibles para jugar", dijo Zidane en rueda de prensa, recordando que han hecho trabajo en el campo.



Bale se lesionó en un partido con su selección a mediados de octubre y desde entonces no ha vuelto a jugar ni un solo encuentro con el Real Madrid, mientras que James, que arrastra molestias musculares, jugó su último encuentro con el Real Madrid el 22 de octubre contra el Galatasaray en Liga de Campeones.



"Van a ir con la selección. Tienen cinco o seis días y a ver si están preparados para jugar", añadió Zidane.





Bale y James en un entrenamiento del Real Madrid.





El técnico blanco trató de explicar la situación de sus dos jugadores, afirmando que no están lesionados, en el sentido de que ya se ejercitan, pero "no están disponibles porque no han entrenado con el equipo". "Si no te entrenas, no estás disponible", subrayó.



"Todavía les falta algo", insistió Zidane, que recalcó que sus ausencias en estas últimas semanas "no es por decisión técnica".

"Los jugadores no entrenan con el equipo entonces no pueden jugar mañana (contra el Eibar en Liga), luego van a ir con la selección y van a tener seis días antes del partido para decidir si juegan", repitió el entrenador merengue.

CASO MBAPPÉ

Preguntado por el malestar del director deportivo del PSG, Leonardo, causado por unas declaraciones suyas sobre Kylian Mbappé, Zidane prefirió mostrarse diplomático.



"No dije nada, sólo dije que lo que decía el jugador que era su sueño un día jugar aquí y ya está. Luego cada uno hace que quiere", dijo Zidane este viernes, asegurando que "sobre la reacción (de Leonardo) no tengo nada que decir".



De paso, Zidane aseguró que el delantero francés Karim Benzema, debería jugar con la selección.



"Sé que se siente muy unido a la selección. Siempre ha querido jugar en ella. Después no sé qué paso dentro", dijo Zidane.



"Pero si me preguntas a mí, Zinedine Zidane, futbolísticamente, es el mejor. Así que sí, tiene su sitio en la selección francesa", concluyó.