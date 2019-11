Diego Maradona regresa: Dirigirá el domingo a Gimnasia de La Plata en la Superliga Argentina  

Firme y contundente, Matías Morla, abogado de Maradona, afirmó que "Diego dirige el domingo". Con esto se acabaron las dudas de su continuidad y seguirá siendo técnico de Gimnasia de La Plata.

El Lobo se enfrentará a Arsenal por la Superliga Argentina en el estadio El Bosque. Cabe recordar que el '10' había renunciado a su cargo hace unos días.



Maradona había decidido no continuar porque el encargado del club Gabriel Pellegrino, no iba a seguir en el equipo, cosa que no le gustó a Diego porque fue la persona que lo llevo a Gimnasia.



Los hinchas del Lobo se mostraron molestos y se manifestaron por la ciudad y la sede del conjunto argentino para pedir la continuidad del entrenador que llegó hace unos meses.

Los aficiaonados de Gimnasia querían la continuidad de Maradona en el club.



Todo esto ocurrió por las elecciones que se van a dar dentro del club, donde Pellegrino habría quedado fuera. Las últimas informaciones que da a conocer el diario Olé dictan que no se descarta la suspensión de las votaciones que estaban programadas para este sábado.

DECIDE REGRESAR

Eso hace que Diego Maradona vuelva 48 horas después de su renuncia para dirigir junto a su cuerpo técnico el partido contra Arsenal por la fecha 14 de la Superliga.

Este día, Pellegrino había sido optimista en cuanto a la continuidad de Maradona. Y las declaración de Morla fue una ratificación.