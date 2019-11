Maradona se despide de Gimnasia con una carta donde explica los motivos de su renuncia

El astro del fútbol Diego Maradona renunció este martes a la dirección técnica del club argentino Gimnasia y Esgrima La Plata, en otra vuelta de tuerca a su condición de trotamundos.

"Tomo esta decisión con todo el dolor del alma, porque el presidente (del club) Gabriel Pellegrino no va a presentarse en las próximas elecciones", escribió el entrenador en las redes sociales.

La noticia la había confirmado horas antes el titular del Lobo albiazul quien fue artífice de la contratación del DT hace tres meses y que está a punto de abandonar su puesto. El equipo sigue al borde del descenso a la segunda categoría.

No es raro que otra vez el ídolo de 59 años se vaya con la música a otra parte. No es hombre de quedarse aferrado a sillas o a jerarquías de ningún tipo y en su esencia está la búsqueda sin pausa.

"La unidad fracasó y Diego dijo que está para sumar y no para dividir", explicó Pellegrino. El dirigente acababa de anunciar que desiste de presentarse a su reelección en las elecciones internas del próximo sábado.

Habrá dos listas en competición por la directiva de la entidad "tripera" del bosque platense, a 60 Km al sur de Buenos Aires. Maradona había condicionado su permanencia a que se unificaran las corrientes internas.

"Este era el momento de continuar con el proyecto, de buscar los refuerzos necesarios. Por eso mantuvimos la ilusión hasta último momento", lamentó el excapitán del seleccionado albiceleste.

En el balance le quedaron tres triunfos, todos ellos de visitante, y cinco derrotas, con 13 goles a favor y 10 en contra. Por más que a Maradona le digan D10S salvar a Gimnasia del descenso sería un verdadero milagro.

Rocío Oliva, la novia de Maradona, expresó en declaraciones a Fox Sports que entrenador "ya tiene ofertas de dos clubes para dirigir, y los dos son de la Superliga".

Argentinos Juniors, uno de los clubes mencionados por la prensa, lo desmintió. El otro club citado por los medios es Godoy Cruz de Mendoza (oeste).

QUERÍA SEGUIR UN AÑO MÁS

Maradona había llegado en setiembre y causó conmoción. Más de 30.000 partidarios del sufrido Lobo le tributaron una bienvenida de ídolo.

"Vamos a trabajar con alma y vida por el Lobo", declaró aquel día en que llenó un estadio sólo para que le rindieran homenaje.

Para muchos aficionados llegó como un Mesías salvador. Pero otros no alientan esperanzas de permanecer en la categoría de la Superliga. A todos los unió la declaración de amor histórico a un hombre que es leyenda.

Los vaivenes de la política interna lo afectaron. Antes de la goleada de Gimnasia 3-0 a Aldosivi de visitante en Mar del Plata (sur), había dicho que su futuro dependía de Pellegrino.



Diego Maradona se ha pronunciado sobre su renuncia del equipo Gimnasia y explica todo a los hinchas.

"Hablé con el presidente y le dije que yo sigo si él sigue", anticipó aquella vez para que no hubiera sorpresas.

El multicampeón como jugador con Nápoles de Italia agregó que deseaba "un Gimnasia prepotente, que salga a buscar en cada partido".

"Él (Pellegrino) me prometió que si yo me quedaba iba a hacer todo el esfuerzo del mundo. Quiero seguir un año más y hacer un equipo competitivo", había expresado.

DT SIN ÉXITO

Cada vez que volvió a jugar o a dirigir ha sido un acontecimiento mediático y un show en los estadios. La diferencia es que no ha podido repetir como DT su carrera de futbolista triunfador que alcanzó la cumbre en el Mundial de México-86.

No tuvo éxito al debutar como entrenador con el modesto Mandiyú en 1994 ni en Racing en 1995. Le llegó la hora de volver a su adorada Selección pero luego de una angustiante clasificación al Mundial de Sudáfrica-2010, la escuadra fue eliminada por Alemania 4-0 en cuartos de final.

Causó impacto en el mundo árabe cuando dirigió a Al-Wasl y Al-Fujairah en Emiratos Árabes y furor cuando aterrizó en Dorados de México, pero no lo pudo llevar a la primera categoría.

"No va a haber un solo estadio que no esté feliz de que Diego esté en la cancha", había comentado en setiembre el director de selecciones nacionales, César Menotti.

La premonición se cumplió. Cada vez que Gimnasia jugó de visitante, una fiesta se instalaba en las tribunas y en el campo para decirle al ídolo que sigue en los corazones de los hinchas. El trotamundos tiene cuerda para rato.

LA CARTA COMPLETA DE MARADONA

"Quería comunicarle a todos que renuncio a mi cargo de director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata. Tomo esta decisión con todo el dolor del alma, porque el presidente Gabriel Pellegrino no va a presentarse en las próximas elecciones. Sinceramente me sorprendió que no lo haga. Conversé con él, y luego de escucharlo, tengo que dar un paso al costado. Yo sentí que todos juntos, los empleados del club, mi cuerpo técnico, los médicos, utileros, dirigentes, la gente, y sobre todo estos jugadores, que dejaron la piel en cada partido, estábamos encontrando el camino para que Gimnasia se quede en Primera. Este era el momento de continuar con el proyecto, de buscar los refuerzos necesarios. Por eso mantuvimos la ilusión hasta último momento, porque en cada charla que teníamos con el presi, coincidíamos en que hubiese unidad, para buscar todos juntos el objetivo soñado. Pero lamentablemente no pudo ser. Desconozco el por qué. Ojalá que al que le toque conducir al club, pueda continuar con el trabajo que comenzamos, y logre mantener a Gimnasia en donde merece estar. Sepan que NUNCA voy a olvidar ese primer entrenamiento, cuando volví a entrar a una cancha del fútbol argentino. Les deseo lo mejor, de corazón. Vamos LOBO!!!".