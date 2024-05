Humberto Rivera sale al pasado tras la eliminación de Olancho y su futuro en el equipo pampero : “Se quedó a deber”

Fiel a su estilo, Humberto resumió la eliminación en estas palabras: “Siento que no fuimos meritorios para pasar a la siguiente fase, no es posible que un equipo en dos juegos no pueda anotar un tan solo gol. Hay que felicitar a Génesis que hizo un gran juego, se defendieron bien”.

Y agregó: “Sabíamos que Génesis es uno de los equipos que mejor de defiende en la liga, es el segundo menor goleado y hoy tuvo la oportunidad de anotar no solo uno, dos y tres, pero hay que darle mérito al portero que hizo un gran partido”.

Al momento de ser consultado por la eliminación y sí esto significa un fracaso para su carrera: “Tal vez no sea un fracaso porque si analizamos, el equipo no hizo tanta inversión, es una base que se tenía de torneos anteriores, pero no se hizo mérito para pasar a la siguiente llave”.

En lo que corresponde a la continuidad al frente del conjunto pampero. “Eso ya queda a criterio de la junta directiva la continuidad o no en el equipo. Yo tengo contrato por dos años y medio, pero son situaciones que ellos deberán tomar la decisión. Ya se tuvo contacto con jugadores”.

También dejó claro que: “Quedamos a deber porque siento que Olancho estaba para grandes cosas”.

Además, se refirió a renovación del plantel después del bajo rendimiento de algunos futbolistas.

“Los ciclos siempre están ahí y llega un momento que ya no deben existir. Hoy no se pudo ganar y a pesar que no se logró el pase a la siguiente llave, a mí me gustó el equipo”.