Mario Moncada, molesto con la empresa que hace los trabajos en el estadio Morazán: “Estoy frustrado; les di 20 días más”

El exárbitro hondureño llegó a San Pedro Sula a inspeccionar la obra y se mostró molesto y frustrado porque la empresa que ganó la licitación y se hizo responsable del cambio del césped, Limonta Sports , les ha quedado mal en el tiempo de entrega de la obra, por lo que Moncada no duda en asegurar que son unos irresponsables, excluyendo a Condepor y al Gobierno de Honduras del impasse.

Los trabajos del cambio de grama del estadio Morazán de San Pedro Sula y la remodelación de los camerinos, como las mejores en graderías y accesos del recinto deportivo siguen su curso, pero no como Mario Moncada , comisionado de Condepor , ha solicitado a la empresa encargada, a quienes criticó por la negligencia en el desarrollo del trabajo.

“Se ha avanzado en base a la última vez que vine, que fue hace un mes, pero no está como queremos, hay que dejarlo claro ante ustedes (prensa) que sigue el incumplimiento de entrega de la obra. El césped híbrido tiene para nosotros un valor, más que económico, significativo por la emoción que tienen los jugadores, que ya están entrando hasta en desesperación por ya tener su cancha lista, me refiero a los del Real España y los equipos visitantes”, arrancó diciendo.

“Hemos entrado en el proceso de exigencia a la empresa, le preguntaba al ingeniero supervisor cuántos días más hay que esperar. Les hemos dado 20 días para que nos entreguen finalizada la obra de la cancha con todo lo que falta, pero me preocupa y me entristece el saber que desde el 28 de abril del 2024 y hasta la fecha no ha ingresado al país el césped sintético que va a las orillas de la cancha”, afirmó Mario Moncada.

“Yo soy claro y no caigo bien a veces por eso, sigo sosteniendo que es irresponsabilidad de la empresa, no de Condepor ni del Gobierno de Honduras, porque nos tuvieron que entregar esta obra en 247 días, pero nos pidieron ampliaciones porque la obra lleva 12 meses y 19 días, es negligencia de la empresa y les hemos cobrado una multa por incumplimiento de un millón con 188 mil lempiras”, enfatizó.