Tilguath deja dardo a sus críticos tras pasar a semis con Génesis y advierte al Marathón: “Decían que nos habíamos vendido”

Sí le di palabra que iba a continuar, pero hay cosas en el engranaje que no están bien y él lo sabe, yo se lo he dicho. Yo le di palabra, mi contrato termina el 30 de mayo, Dios mediante podamos llegar al 30 de mayo, me siento orgulloso de los muchachos. Yo les digo: crean en los que ustedes pueden hacer.

Yo siempre he dicho que esto es por trabajo, menos excusas, más trabajo. A los que tienen que felicitar es a los jugadores, ellos fueron los protagonistas de esto. Al final, hay una directiva responsable que está día a día con el pago y una afición de Comayagua que sí me decepcionó un poco en el partido ante UPN, que decían que nos habíamos vendido o que nos íbamos a vender, cosa que no pasó por nuestra mente.

¿Tiene ofertas de otro equipo?

Yo le soy sincero, le dije al presidente, que el torneo pasado me llamaron dos equipos, ninguna de las dos ofertas tomé, podía irme y no me fui, yo en esa parte soy sincero. Hoy por hoy mucha gente especuló, no me ha llamado nadie. A medida de lo que pasó, ya no puedo decir quién es la prioridad. Cuando se te meten en tu trabajo no es bueno.

Yo le dije a él (Milton Flores): muchas cosas que debemos de cambiar. En la parte técnica nos equivocamos, en la parte administrativa hay muchas cosas, eso no nos va a dar el paso de calidad que nosotros queremos. Nosotros queremos ser campeones, vamos a intentarlo hasta donde ajuste, no vamos a pone excusa. Hemos jugado miércoles-domingo y miércoles-domingo.

Se miden a Marathón, ¿te ajustará?

Aquí la clave va a ser cada partido de local. Sacar ventaja es no perder, la eliminatoria la llevas encaminada. Pero ojo, nos tocó la vez pasada Olimpia, ahora nos toca Marathón, ¿qué nos obliga? A entregarlo todo. La eliminatoria se puede definir o no en Comayagua. Nosotros estamos claros en lo que queremos, don Milton debe sentirse orgulloso de los jugadores.