Las medidas drásticas de Raúl con los jugadores del Real Madrid Castilla: "Cero lujos y castigos si pierden"  

Raúl González Blanco uno de los mejores jugadores de la historia del Real Madrid, dirige al Castilla y no le gusta que su plantilla tenga lujos excesivos.

Raúl González vive su primera experiencia en el Real Madrid Castilla como entrenador, el gran ídolo madridista dirige a la unidad B de donde podrían salir los futuros cracks del conjunto blanco.



El DT tiene bien definido su método de trabajo, eso conlleva medidas drásticas para los futbolistas de las inferiores merengue.

El DT blanco ya tiene definida sus reglas y quien no las cumpla tendrá duros castigos.



El excapitán del Real Madrid tiene claro que quiere formar muchachos para el primer equipo y eso lo ha llevado a tomar medidas con los que no cumplan su reglamento.



"No se puede ir a jugar a Las Rozas con mochilas de Louis Vuitton de 600 euros. Todos deben ir con la ropa que facilita el club. Incluidas zapatillas”, comentó el DT en una entrevista a Marca.





De esta forma, los jóvenes tienen que cumplir las reglas impuestas. Responsabilidad, humildad, respeto, sacrificio y equipo son las banderas que alza Raúl a la hora de predicar su manera de trabajar.



"Si no estáis hora y media antes, es como si llegarais tarde"., dejó saber el entrenador que tiene una serie de multas para los que incumplan se forma de gestionar la plantilla.



ALGUNAS DE LAS NORMAS DE RAÚL

-Cero lujos

-Doble turno de entrenamiento

-Sanción si llegas tarde

-Sanción si pierdes un partido

-Obligatorio asistir al coaching

-Respetar los valores del club

-Puntualidad en los entrenamientos



El eterno '7' tienen claro que cada vez que el equipo pierde "debe correr vueltas al campo de juego", una medida para motivar a su plantilla.

En Madrid aseguran que varios de los jóvenes, debido a sus edades, no saben quién fue Raúl como jugador y lo que este representa para la historia de la institución. Sin embargo, el ex delantero busca volver a forjar un nombre dentro del Santiago Bernabéu pero esta vez desde el otro lado de la línea de cal. Algo similar a lo que hizo Zidane.