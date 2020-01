Confirmado: Piden de manera oficial al Real Madrid la cesión de Brahim Díaz

El Real Madrid sumó hoy su primera victoria del 2020 tras superar al Getafe en la jornada 19 de la Liga de España.

Lejos de esto, la noticia la ha dado el presidente del Getafe, Ángel Torres, que ha confirmado tras el compromiso ante los blancos que tuvo una plática con Florentino Pérez, el máximo mandatario del Madrid.

Ver: Las 50 mejores camisetas de la historia del fútbol con varias de la Concacaf

El mercado de fichajes de invierno está abierto desde el 1 de enero y el conjunto del Getafe le ha pedido a los merengues la cesión de una de sus joyas.

"Sí, le he vuelto a pedir a Florentino la cesión de Brahim (Díaz). Ya lo hicimos en su día y lo he vuelto a hacer hoy, porque además es un jugador que al entrenador le gusta. Por el Madrid no habría problema y podría ser", fueron sus primeras palabras de Ángel Torres.

Brahim no ha podido sumar minutos de juego en la presente temporada con Zinedine Zidane como entrenador, pero eso no lo motivo a querer dejar el club merengue.

"Parece que el jugador por ahora no quiere salir del Real Madrid así que vamos a ver. Pero sí, es un jugador que nos gusta", agregó el presidente del Getafe.

EL CONTRATO DE BRAHIM

Hay que recordar que Brahim Díaz llegó procedente del Manchester City de Pep Guardiola. Fue en enero del 2019 se confirmó su traspaso al Madrid por 17 millones de euros, más siete en variables.

Además: Futbolistas top que quedaron libres a partir del 1 de enero

Desde entonces no se ha logrado consolidar como titular, pero ojo, tiene tiempo, pues apenas tiene 20 años de edad el jugador español.

Brahim tiene contrato con el Real Madrid hasta junio del 2025. Su cesión se podría hacer realidad.

¿Y MARIANO?

Otro futbolista que suena para cambiar de equipo en este mes de enero es Mariano Díaz, delantero del Real Madrid que tampoco ha tenido su oportunidad con Zidane.



Mariano Díaz apunta a ser otra de las bajas del Real Madrid de Zidane en este mercado de invierno.

Ha sonado para regresar al Lyon de Francia, donde tuvo un gran paso antes de firmar su retorno al Bernabéu.

El Getafe descartó que ellos estaban interesados en Mariano, pues en España también mencionaron esta posibilidad.

"Sólo hemos pedido a Brahim", dijo Torres de manera categórica.