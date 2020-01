Real Madrid visita a Getafe obligado a sacar los tres puntos para seguir arriba en LaLiga

Real Madrid y FC Barcelona estrenarán el 2020 con una prolongación en la 19ª fecha de su mano a mano en la cúspide de la Liga española, antes de viajar a Arabia Saudita para disputar la Supercopa de España (del 8 al 12 de enero) junto a Valencia y Atlético de Madrid.

Quien se relaja, pierde. Hacía varios años que 'merengues' y 'culés' no mantenían un duelo tan apretado en el campeonato doméstico, monopolizado por el Barcelona en las diez últimas temporadas.



Luego del empate 0-0 en el Clásico del 18 de diciembre en el Camp Nou, el conjunto de Ernesto Valverde llega a la última fecha de la primera vuelta como líder en solitario de la clasificación con 39 puntos, tan solo dos por encima de los blancos, penalizados por su empate sin goles frente al Athletic Club cuatro días después.



Pero los de Zinedine Zidane no están dispuestos a rendirse tan pronto y desean volver a levantar una Liga que no consiguen desde 2017. Para recortar puntos deberán superar a su vecino 'azulón' del sur, el Getafe (6º), quien tras unas primeras jornadas de adaptación ha recuperado su sobresaliente estado de forma de la pasada campaña.

El entrenador francés seguirá sin poder contar con su estrella belga, Eden Hazard, y Marco Asensio por lesión, ni con el central Sergio Ramos por sanción, pero recuperó al colombiano James Rodríguez, al brasileño Marcelo y al español Lucas Vázquez.

Zidane podría dar entrada a algunos de sus futbolistas menos habituales pensando en la Supercopa, aunque no debería confiarse ante un Getafe que es especialmente peligroso en su estadio.

Posibles onces:

Getafe: David Soria; Damián, Djené, Cabrera, Nyom; Jason, Maksimovic, Arambarri, Cucurella; Jorge Molina y Jaime Mata.



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Militao, Mendy; Casemiro, Fede Valverde/Modric, Toni Kroos, Isco; Bale y Benzema.