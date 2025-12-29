Barcelona: Ronald Araújo toma importante decisión en su carrera profesional y el mundo del fútbol la acepta

El regreso del internacional uruguayo Ronald Araujo, más de un mes después de su último partido, ha sido este lunes la principal novedad del entrenamiento a puerta abierta que ha organizado el Barcelona en el Estadio <b>Johan Cruyff</b> para empezar a preparar el derbi catalán del próximo sábado ante el <b>Espanyol.</b>El central, que estaba de baja por problemas de salud mental, con la expulsión sufrida ante el <b>Chelsea </b>el pasado 25 de noviembre como detonante, se ha ejercitado al mismo ritmo que el resto de sus compañeros ante los 5.530 espectadores, según ha informado el club catalán, presentes en una fría tarde invernal.