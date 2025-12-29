FIFA confirma lo que pasará en los premios The Best 2026 y los fuertes candidatos a ganarlo, según la Inteligencia Artificial

En DIEZ nos dimos a la tarea de preguntarle a la Inteligencia Artigicial (Grok) sobre el favorito a ganar el premio The Best 2026 y así nos respondió: "Los premios The Best FIFA Football Awards reconocen al mejor jugador del año calendario anterior. La edición para 2026 (que premiará el rendimiento de 2026) se entregará probablemente a principios de 2027.A día de hoy (29 de diciembre de 2025), el año 2026 apenas comienza, por lo que no hay favoritos ni predicciones establecidas para el The Best 2026. El Mundial de 2026 será el evento principal del año y determinará en gran medida al ganador, ya que históricamente influye mucho (por ejemplo, Messi ganó en 2022 tras el Mundial, o Dembélé en 2025 tras una gran temporada en clubes).