FIFA confirma lo que pasará en los premios The Best 2026 y los fuertes candidatos a ganarlo, según la Inteligencia Artificial

La ceremonia de entrega de los premios "The Best" de la FIFA de 2026 se celebrará en Dubai, según anunció este lunes en el emirato el presidente del organismo, Gianni Infantino, durante la cumbre "World Sports Summit". Infantino avanzó durante su intervención en el evento el acuerdo alcanzado para reconocer en Dubai a los mejores jugadores, entrenadores y equipos, con los votos de los capitanes y los seleccionadores nacionales, más los de aficionados y medios de comunicación.



"Puedo anunciar aquí una nueva colaboración que hemos cerrado juntos para homenajear a los mejores jugadores, entrenadores y equipos aquí en Dubái. Hemos disfrutado del deporte y ahora disfrutaremos aún más de la unidad que este deporte aporta al mundo entero", aseguró Infantino un día después de la entrega de los 'Globe Soccer Awards 2025' en Dubai. En la última edición de los premios "The Best" celebrada el pasado día 16 en Doha el delantero francés del PSG Ousmane Dembélé fue reconocido como el mejor jugador del año y la centrocampista española del Barcelona Aitana Bonmati recogió el galardón por tercera vez consecutiva.

La IA adelanta el favorito para ganar el The Best 2026

En DIEZ nos dimos a la tarea de preguntarle a la Inteligencia Artigicial (Grok) sobre el favorito a ganar el premio The Best 2026 y así nos respondió: "Los premios The Best FIFA Football Awards reconocen al mejor jugador del año calendario anterior. La edición para 2026 (que premiará el rendimiento de 2026) se entregará probablemente a principios de 2027. A día de hoy (29 de diciembre de 2025), el año 2026 apenas comienza, por lo que no hay favoritos ni predicciones establecidas para el The Best 2026. El Mundial de 2026 será el evento principal del año y determinará en gran medida al ganador, ya que históricamente influye mucho (por ejemplo, Messi ganó en 2022 tras el Mundial, o Dembélé en 2025 tras una gran temporada en clubes).