Vinícius y su discusión con el preparador físico del Real Madrid

Vinícius Jr. sigue teniendo problemas en el Real Madrid, pero esta vez parece ser en lo físico, pues se ha negado a entrenar una vez finalizó el juego ante Getafe, aduciendo que los 20 minutos que jugó lo habían dejado cansado.

El delantero brasileño saltó al terreno de juego del Coliseum en el minuto 71 en sustitución de Isco tras una semana en la que había confesado una conversación privada con el capitán Marcelo: "Él me lo advirtió, aquí un día eres Pelé y al otro no juegas nada".



El propio jugador decía que su personalidad le ha servido para no venirse abajo en un momento si no difícil, al menos complicado. Pero tras el partido en el Coliseum protagonizó una pequeña discusión con el preparador físico del Real Madrid.



Las cámaras de #Vamos de Movistar+ captaron cuando el ayudante de Zinedine Zidane le dijo: "Víni, tienes que hacer ejercicios", mientras los suplentes en Getafe (Odriozola, Nacho y Rodrygo) realizaban ejercicios de activación tras el partido.

Ni Valverde, que saltó al campo junto a él, ni Jovic, que apenas disputó 10 minutos de encuentro, estaban en el ejercicio post partido en el que Vinícius claramente no tenía ganas de participar.



La falta de motivación del brasileño se vio claramente. "Yo... no lo veo mucho", comentaba Vinícius argumentando estar cansado tras esos 20 minutos de partido en los que se había pegado varias carreras intensas.