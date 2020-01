Ernesto Valverde y su futuro: "Los entrenadores vivimos de los resultados y cuando no llegan, no hay estabilidad"

El entrenador Ernesto Valverde ha visto con asombro como el Barcelona ha caído eliminado de forma sorpresiva en la Supercopa de España luego que el Atlético de Madrid remontara el marcador y ganara 3-2 en en el estadio King Abdullah de la ciudad saudí de Yedá.

“Parecía que lo teníamos controlado, pero algunos errores nos han matado. Ellos son un gran equipo y no te puedes despistar. Se trata no de crear ocasiones sino de aprovecharlas”, inició diciendo el entrenador en su conferencia de prensa.

LOS MEJORES MEMES DE LA ELIMINACIÓN DEL BARCA

También se refirió a su futuro en vista de los duros comentarios que existen contra él de que ha terminado su ciclo con los culés.

“Los entrenadores vivimos de los resultados y cuando no llegan no hay estabilidad. No es algo que podamos controlar, yo me dedico a lo mío”, indicó.

Valverde además explicó que “hemos dominado el primer tiempo, les hemos encerrado y hemos creado ocasiones. Nos costó al principio, pero Atlético, excepto en ese inicio, no nos hizo daño. Una jugada aislada lo cambió todo”, dijo sobre el primer gol recibido.

“Nos hemos rehecho al gol suyo nada más sacar de campo. El gol de Messi hizo justicia y volvimos a dominar, con robos tras pérdida y jugando en su campo”.

Considera que “dominábamos pero pagamos muy caras las pérdidas de balón a partir del segundo gol anulado”. Eso sí, cree que ha sido “un partido muy completo”.

EL 2-2, MOMENTO CLAVE DEL JUEGO

Ernesto acepta que tras recibir el 2-2 no lograron frenar a los veloces futbolistas que Diego Simeone ha puesto en el ataque y que terminó siendo mortal para sus aspiraciones.

"Nos ha venido en un momento en que no hemos sabido parar el juego. Han puesto jugadores rápidos arriba, teníamos superioridad en el centro del campo pero nos han sorprendido”.

Destacó que “han sido un par de situaciones cuando teníamos controlado el partido” y señaló que “los dos goles anulados no nos han ayudado”, aunque no los puso como excusa. La conclusión es que “parecía que lo teníamos controlado y los errores nos han sentenciado”.