Nueva polémica entre Neymar y PSG: El brasileño se negó a entrenar

Neymar sigue dando de qué hablar con sus actitudes en el París Saint Germain de Francia. Un último lío ha salido a la luz.

El brasileño se ha negado a entrenar luego de no haber sido convocado para un partido de Copa de Francia.

Según afirma el diario 'L'Équipe' de Francia, Neymar no hizo el entrenamiento posterior al Dijon-PSG, donde su equipo ganó con goleada por 1-6 en la Copa.

El crack brasileño debía haber completado una sesión de trabajo completa como el resto de suplentes y jugadores que no fueron convocados para el partido ante el Dijon, pero no fue así. Neymar decidió quedarse en los vestuarios con los futbolistas titulares y que sí estuvieron en el compromiso.

Thomas Tuchel, entrenador del PSG, decidió no contar con Neymar para ese partido de Copa de Francia debido a que el jugador venía de una lesión y quería cuidarlo, pero "Ney" no lo ha tomado de buena manera.

Cuando Tuchel pidió a sus jugadores que fueran al campo, el ex del Barcelona le habría dicho básicamente, según la información del rotativo francés, que estaba descansando y, por lo tanto, que se quedaba allí.

CONTRA EL DORTMUND HUBO QUEJAS

Este último episodio cuadra con las declaraciones que hizo Neymar precisamente después de perder contra el Dortmund (2-1) en la Champions League.

El futbolista lamentó no haber llegado al choque al 100%, lanzando un dardo a su entrenador y equipo.

"Es difícil quedarse cuatro partidos sin jugar. Desafortunadamente no fue mi elección, fue algo del club, de los médicos, ellos fueron los que tomaron esta decisión. No me gustó , explicó entonces . Tuvimos muchas discusiones sobre esto. Quería jugar, me sentía bien, pero el club tenía miedo, y fui yo quien sufrió al final", expresó Neymar.

AHORA EXPULSADO

Luego de esto, en el partido del fin de semana del PSG ante el Girondins, Neymar volvió a dar la noticia con su expulsión.



El fin de semana pasado, Neymar fue expulsado y recibió muchas críticas en Francia.

Y es que el partido estaba resuelto y fue en el minuto 92 cuando lanzó una tremenda patada que le costó la roja.

Las críticas y especulaciones llegaron, pues medios internacionales publicaron que Neymar se había dejado expulsar para poder ir al Carnaval de Río de Janeiro, a donde ha asistido en los últimos cinco años.