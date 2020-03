Lo que Jurgen Klopp dice sobre las últimas tres derrotas del Liverpool

A Jurgen Klopp, entrenador del Liverpool, no le preocupa el estado de forma que está atravesando su equipo a poco más de una semana de recibir al Atlético de Madrid en la vuelta de los octavos de final de la Champions League.



"Fue un partido muy intenso", dijo Klopp tras caer en la FA Cup ante el Chelsea, sumando su segunda derrota consecutiva. "Hicimos siete cambios (respecto al último partido) porque sabíamos que iba a ser intenso, pero no estoy preocupado por este momento. Es fútbol".



"Nunca pensamos que fuera a ser una temporada fácil, ni un tramo fácil de la temporada ni un partido fácil. Siempre ha sido difícil, pero hemos estado bien. Simplemente no hemos estado tan bien en los momentos decisivos y es lo que tenemos que aceptar", añadió el germano.



Después de ganar sobre el West Ham United hace unos días, el Liverpool perdió por 3-0 ante el Watford y este martes quedó eliminado de la FA Cup ante el Chelsea, al perder en Stamford Bridge por 2-0.





El Liverpool tendrá la tarea de remontar ante Atlético de Madrid en tan solo una semana. Parte con el 1-0 en contra de la ida en el Wanda Metropolitano.