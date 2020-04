Joven portero se quita la vida en plena cuarentena y causa conmoción en Argentina

Luto en el fútbol. En plena cuarentena por coronavirus un joven arquero decidió quitarse la vida y no fue por algún tipo de contagio, sino porque no entró en los planes de su actual equipo.

Se trata de Alexis Ferlini (19 años) quien tomó la fatal decisión de suicidarse dentro de su vivienda tras quedar libre por el Colón de Argentina, según confirmó su padre a través de redes sociales.

El progenitor del ahora difunto guardameta explica que habían otros clubes dispuestos a ficharlo, pero que ya no había tiempo y tras conocer que no entraría en los planes de su club optó por matarse.

''Mi hijo Alexis Ferlini, el Pulpo, se me quitó la vida el miércoles. Hoy lo llevé al cementerio de Santo Tomé a las 9:30. En Colón me lo dejaron libre y luego de eso, en Arsenal y Platense lo querían, pero no había tiempo de ficharlo'', aseguró el señor Ariel Ferlini.

Denunció al equipo

Asimismo dijo que se encuentra destrozado ya que su heredero no tenía ''ningún problema familiar'' y denunció a la directiva de Colón por ser los responsables de dicha tragedia.

''Ojalá por Dios no quiero que le pase más a nadie estas cosas y menos a los chicos del club. Los actuales dirigentes de Colón no saben el daño que causan a los chicos. Cuando en otros clubes los tienen como tiene que ser. Perdón gente, estoy destrozado. Cuiden a los chicos. Gracias a todos'', cerró el padre de Alexis.

El hecho ocurrió la semana pasada, pero se dio a conocer en las últimas horas. Hasta el momento, la entidad de Santa Fe no se ha manifestado públicamente con relación a lo sucedido.