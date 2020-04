"Yo estuve en una fiesta de Ronaldo y cuando empezaron a aparecer autobuses de señoritas me dijo mi mujer que tirara para casa"

Mucho se habla de las fiestas icónicas de Ronaldo Nazário cuando éste jugaba en el Real Madrid. El ex delantero brasileño era un fiestero de primera pero así como disfrutaba, rendía en el terreno de juego.

El último en hablar de esos parrandones fue Iván Helguera, ex defensor del Real Madrid en la era de los Galácticos, donde coincidió con él.

En una una charla en Instagram con Mister Chip, reveló algunos de los secretos durante su etapa en el Real Madrid.

Iván Helguera confesó que Ronaldo "llegó a alquilar un autobús con señoritas". El ex defensor de la Selección de España contó entre risas una de sus anécdotas.

Iván Helguera era defensa titular del Real Madrid de los Galácticos.

"Yo estuve en una fiesta de cumpleaños de Ronaldo con mi mujer y cuando empezaron a aparecer autobuses de señoritas me dijo mi mujer que tirara para casa y a Figo igual. Fue en casa de Ronaldo, la que luego le vendió a Sergio Ramos", decía muerto de risa.

¿Pasaba de todo ahí?, le pregunta Alexis Tamayo, a lo que Helguera responde con sutileza: "Ronaldo era así".

ENFADO DE JUGADORES POR DESPIDO DE DEL BOSQUE

Iván Helguera relata un episodio que se desconocía, el del enfado de los jugadores del Real Madrid cuando se enteran que van a prescindir de Del Bosque tras ganar LaLiga en 2003, pero que nunca se había contado con tanto lujo de detalles.

El ex jugador del Madrid explica así lo que pasó tras el triunfo del Real Madrid 3-1 sobre el Athletic, con doblete de Ronaldo, que dio el título a los meregunes.



"Querían echar a Del Bosque y nosotros queríamos que se quedase... Nos lo habían dicho y se armó, porque no nos gustaron las formas. Y se armó porque el presidente no quería celebrar la Liga con nosotros", contó Iván Helguera.

"Teníamos que ir al Ayuntamiento y muchos jugadores no querían ir allí si echaban a Vicente Del Bosque. Fue difícil disfrutar de la cena y de lo que íbamos a hacer cuando acabase. Por la mañana tuvimos que ir al Ayuntamiento. Habíamos quedado en no ir, pero cambiamos de idea, dos no se enteraron y les cayó una multa. Y luego Del Bosque no estaría la siguiente temporada", rememoraba.

Helguera admitió que para el entrenador no era fácil controlar el vestuario de los Galácticos, en especial al clan brasileño, aunque el 'bigotón' lo llevaba bien.

"Beckham, Zidane y Figo eran unos grandes profesionales. A Roberto Carlos y Ronaldo les gustaba más salir, pero tampoco salían todos los días. Si se jugaba en sábado y se ganaba igual se salía, pero de ahí a que saliéramos un viernes o un sábado jugando un domingo... No es así", recalcó.