La Bundesliga se pronuncia tras el beso de Dedryck Boyata a un compañero en celebración de gol

Las celebraciones de gol que no respeten las consignas sanitarias de distanciación social no serán sancionadas, indicó este sábado un portavoz de la Liga Alemana de Fútbol (DFL) tras un beso de Dedryck Boyata del Hertha de Berlín en la mejilla de su compañero Marko Grujic, este sábado en la reanudación de la Bundesliga.



La manera en la que se celebra un gol "no forma parte" del protocolo médico-organizativo diseñado para permitir la reanudación del campeonato alemán, la primera gran liga europea que regresa tras el parón por la pandemia del nuevo coronavirus.



"Para las celebraciones, solo se han dado consejos y por ello no puede haber sanciones", precisó un portavoz de la DFL al término de los cinco primeros partidos de la 26ª jornada del campeonato.





Si bien la mayoría de los jugadores respetaron las indicaciones, festejando los tantos con un choque de codos por ejemplo a modo de felicitación, el defensa belga del Hertha Dedryck Boyata besó en la mejilla a su compañero Marko Grujic tras el primer gol de su equipo ante el Hoffenheim (victoria berlinesa finalmente por 3 a 0).

EN CONTRA DE REPRIMIR CELEBRACIONES

"Espero que la gente lo comprenda. El hecho de reprimir (una celebración) es simplemente una indicación. Hemos dado seis veces negativo por el coronavirus, la última ayer (viernes). Las emociones forman también parte del juego, si no no necesitamos jugar", señaló Bruno Labbadia, el entrenador del Hertha.





La DFL había presentado a los poderes públicos un documento de 51 páginas que convenció al gobierno federal y a las regiones alemanas (Länder) sobre la posibilidad de reanudar el campeonato a puerta cerrada.



En un documento anexo enviado a los clubes, la DFL había precisado que los abrazos y los contactos con las manos para celebrar los tantos debían ser evitados, privilegiando "los contactos con el codo o el pie".