Premier League revela el número de infectados de coronavirus tras realizar test

La Premier League anunció este martes que en una primera serie de 748 test de detección al coronavirus, seis jugadores o miembros de los cuerpos técnicos de tres clubes diferentes han resultado positivos, una cifra baja que permite a los clubes seguir adelante en el plan de completar la liga.

"La Premier League puede confirmar hoy que 748 jugadores y miembros de los cuerpos técnicos fueron controlados al coronavirus el domingo 17 de mayo y el lunes 18 de mayo. De estas muestras, seis dieron positivo, explicó el organismo en un comunicado.



Otro punto importante: los seis positivos se concentran en solo tres clubes, lo que a priori reduce los riesgos de propagación posible del coronavirus.





"Los jugadores o miembros de los cuerpos médicos controlados positivos van a auto-aislarse durante siete días", añadió el organizador del campeonato inglés, que no precisó los nombres de los afectados ni el de los clubes a los que pertenecen por mantener el secreto médico.



"Es un porcentaje increíblemente bajo", reaccionó inmediatamente en Twitter John Cross, jefe de la rúbrica fútbol del diario The Mirror, mostrando un alivio que significa que anteriormente los temores eran grandes.

Jugadores no siempre irreprochables

Dado que hay 512 futbolistas profesionales en Inglaterra, los 748 test representan probablemente la totalidad de los planteles y los cuerpos técnicos.



Con solo un 0,8% de casos positivos, la Premier League no sale malparada comparada con la Bundesliga, por ejemplo, que con 10 positivos en 1.724 test en los 36 clubes profesionales, suponía un 0,6% muestras positivas.



Pero hay que tener en cuenta que Alemania forma parte de los mejores alumnos en materia de gestión de la pandemia en Europa, cuando el Reino Unido es el segundo país del mundo con más fallecidos, más de 33.000.



Además, desde la interrupción del campeonato a mediados de marzo, los diarios ingleses se han deleitado con frecuencia con las meteduras de pata de algunos futbolistas, que por una parte publicaban mensajes en las redes instando a la gente a quedarse en casa y, al mismo tiempo, se les cazaba infringiendo el confinamiento.



Estos resultados, que se conocen al día siguiente que los 20 clubes de la Premier votaron el lunes a favor de reanudar los entrenamientos en pequeños grupos, manteniendo las reglas de distanciamiento social, parece una buena noticia para el campeonato inglés.





Al menos no constituye un duro revés en la idea de los organizadores de la liga de reanudar la competición a mediados de junio para disputar los 92 partidos que restan para completar la temporada.

Temores persistentes

Los clubes ingleses mantienen actualmente discusiones avanzadas con el gobierno y las autoridades sanitarias para poner a punto el protocolo que permitiría pasar en las próximas semanas a los entrenamientos colectivos, con contacto.



Los primeros partidos podrían disputarse las segunda quincena de junio para acabarse a finales de julio o principios de agosto.



Para ello no debería aparecer ninguna piedra en el camino, ya que los temores a una reanudación persiste, sobre todo por parte de algunos jugadores.



El delantero y capitán del Watford Troy Deeney anunció este martes que rechaza el volver a los entrenamientos de su club.



"Mi hijo de cinco meses tiene dificultades respiratorias. No quiero volver a casa y ponerlo en peligro", explicó el jugador.



"Vamos a estar controlados y estaremos en un ambiente muy seguro, pero será suficiente que haya una sola persona (contaminada) en el grupo. No quiero traer eso a casa", argumentó, criticando las incoherencias.



"No podré ir al peluquero antes de mediados de julio, ¿pero puedo juntarme con 19 personas en el área para disputar un balón aéreo? No veo cómo eso puede funcionar", explicó.