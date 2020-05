Alex Song: "Me dijeron que en Barcelona no jugaría, me importaba una m.: sería millonario"

El futbolista camerunés Alex Song, ex del Barcelona, sorprendió a todos al referirse a su fichaje con los azulgranas en un live en Instagram con su compatriota de la NBA, Pascal Siakam

Song dejó claro que fichó para el cuadro culé sabiendo que iba a jugar poco, pero que iba a llenar sus bolsillos de dinero.

"Cuando el FC Barcelona me ofreció un contrato y vi cuánto ganaría, no lo pensé dos veces. Sentí que mi esposa y mis hijos deberían tener una vida cómoda una vez termine mi carrera. Conocí al director deportivo y me dijo que no jugaría muchos partidos, le comenté que no me importaba una mierda, sabía que ahora sí iba a ser realmente millonario".

El camerunés habló también sobre su tendencia derrochadora al verse con tanto dinero desde tan joven en el Arsenal.

"La mayoría de futbolistas viven más allá de sus posibilidades. Estuve en el Arsenal durante ocho años, pero solo comencé a ganarme la vida en los últimos cuatro, cuando me di cuenta de lo que era un desperdicio", ha explicado.

Anécdota con Thierry Henry

Asimismo, el futbolista camerunés, ahora sin equipo, recordó un episodio vivido con Thierry Henry, también exazulgrana.

"Con mi primer contrato ganaba 15.000 libras a la semana. Llegué al entrenamiento y vi a Henry llegar con un coche que era una joya. Necesitaba el mismo coche, costara lo que costara. Dos meses después me arrepentí de haberlo comprado porque gastaba todo mi dinero en combustible. Al final me acabé comprando un Toyota".

Por último, Song lanzó una reflexión al aire: "Siempre digo que un joven de 20 años que conduce un Ferrari es pobre, porque a los 20 años todavía no has hecho nada ... pero un hombre de 50 años que conduce un Bentley es un hombre que debe ser respetado".