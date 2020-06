Kun Agüero se burló de Sampaoli y Liberman lo atacó: "Es un jugador mediocre, nadie lo recordará"

Kun Agüero se hizo famoso durante la cuarentena del coronavirus por sus transmisiones de Facebook live y sus divertidos vídeos jugando a la Play o comentando algunas imágenes de su carrera deportiva.

Te puede interesar: La historia no contada entre Mourinho y CR7: El día que el DT llevó a Cristiano al borde del llanto



Durante uno de esos en vivos, el argentino sorprendió a muchos con la sugerencia de que se le aplicara un control antidoping al entrenador Jorge Sampaoli, recordando la corrida que este dio en el gol de Marcos Rojo ante Nigeria en el Mundial de Rusia 2018.



Muchos de sus seguidores se lo tomaron como una simple broma de Agüero, pero Martín Liberman no. El periodista se lo tomó como una burla hacia el DT y atacó al Kun.





"El Kun debería saber que para cargar a alguien tenés que estar limpio. Lo que hizo el plantel argentino con el entrenador Sampaoli en la oportunidad del Mundial de Rusia, no se hace. Tomarle el equipo en esa rebelión carapintada, esos subversivos sin armas, que le toman el equipo a Sampaoli con Messi y Mascherano que tomaron la palabra esa noche, y le dicen ‘a partir de ahora el equipo lo armamos nosotros’, Agüero estaba al lado... La verdad que, por lo menos, un poquito de prudencia", comenzó diciendo el periodista.



Y agregó que nadie recordará al futbolista del Manchester City y además lo catalogó como un jugador mediocre comparado con los grandes cracks argentinos de la historia.





"Alguna vez se sugirió que lo íbamos a extrañar, a él y a sus compañeros cuando se vayan... Yo creo que nadie los va a extrañar. Solamente se podrá extrañar algún retazo de Messi... A Agüero nadie lo va a recordar en la historia de la Selección. Vamos a recordar a Maradona, Kempes, Passarella, Caniggia, Batistuta, Goycochea, Ruggeri, Simeone, Messi... Mascherano, ¿por qué no? Recordaremos los penales de Romero con Holanda, pero al Kun Agüero no lo vamos a recordar".

ASEGURÓ DESTAPAR LA CAMA QUE LE HICIERON A SAMPAOLI EN RUSIA 2018

Martín Liberman tiene una relación cercana con Jorge Sampaoli y aseguró que publicará un libro donde revelará que varios jugadores de la selección Argentina como Sergio Agüero, Javier Mascherano, Lionel Messi y otros le hicieron la cama al entrenador.

LEER MÁS:Mercado de fichajes: Inminente baja en Real Madrid, el plan B del Barca si falla Lautaro y la bomba de Mbappé



"¿Ponerse a cargar al técnico? ¿A ese técnico que estaba viviendo ese partido como el peor de su vida, Kun? Ustedes le hicieron pasar a ese tipo las peores horas de su vida, le dijeron ‘Maestro, no servís para nada’, y ese hombre vivió tal vez las 48 horas más incómodas como entrenador de un equipo de fútbol. ¿Sabés que duro debe ser reconocer que tus jugadores no te respetan? ¿Qué les parece que sos un tonto, un burro? No conformes con eso, dos años después, el Kun Agüero encima lo carga", finalizó.