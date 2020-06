¡No volvió fino! Cristiano Ronaldo falló un penal en el regreso del fútbol en la Coppa Italia

Cristiano Ronaldo no regresó fino al fútbol, el portugués falló donde no suele errar, desde el punto penal. CR7 no pudo vencer al Donnarumma en las semifinales de la Coppa Italia entre Juventus y AC Milan.

Al minuto 15 y después revisar la jugada en el VAR, el árbitro del partido, Daniele Orsato, pitó penal luego de una mano de Antonio Conti en una jugada que involucró al mismo CR7.



Cristiano Ronaldo se plantó frente a la portería y hizo toda su gesticulación, pero no venció a un Donnarumma que se lanzó mano derecha donde el portugués lanzó su penal.





Es el segundo penal que falla CR7 desde su llegada al fútbol italiano, el primero fue en la liga contra el Chievo Verona (hoy día juega en la Serie B) y el portero responsable de tapárselo fue Stefano Sorrentino.

MALA SUERTE DEL MILAN

Luego de que Donnarumma tapara el penal, Ante Rebic fue expulsado por una tremenda entrada a Douglas Costa, el árbitro no dudó en sacarle la tarjeta roja.