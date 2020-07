Cristiano Ronaldo y Zidane juntos: El proyecto millonario de un "magnate" para frenar al PSG

En los últimos años, el PSG ha dominado y por mucho el fútbol de Francia, gracias a su proyeco millonario liderado por el empresario, Nasser Al-Khelaïfi, nacido en Catar.

Ahora, el París Saint Germain, parece que tendría competencia en la Ligue 1 de Francia. Se trata de un nuevo proyecto liderado por el futuro comprador del Marsella.

Mohamed Ayachi Ajroudi, empresario franco-tunecino, es uno de los aspirantes y gran favorito para quedarse con las acciones del Olympique de Marsella.

En una entrevista en "Le Figaro", Mohamed Ayachi Ajroudi, dio algunos detalles de lo que podría ser el proyecto millonario del Marsella cuando tenga el poder de la institución.

Su gran objetivo será el fichaje de Cristiano Ronaldo, ex del Real Madrid y ahora jugador de la Juventus, que tiene 35 años de edad. Está en la etapa final de su carrera.

"Me encanta el fútbol. Sobre todo el lado noble del deporte. Me gusta la disciplina alemana, especialmente la del Bayern Munich. Aprecio el fútbol del Barça. Y un jugador que nunca olvidaré es Cristiano Ronaldo. Me gusta el respeto y la disciplina y él encarna eso", expreso el magnate.

Y agrega: ¿Si lo sueño en Marsella? Todo es posible en la vida. Es un sueño que me emociona", comentó Ayachi sobre la posibilidad de poder fichar a Cristiano Ronaldo.

UN ENTRENADOR TOP

Por otra parte, Mohamed Ayachi Ajroudi sabe que para ganar cosas importantes se necesita a los mejores, tal es el caso de Cristiano Ronaldo, pero también va por un entrenador top, se trata de Zinedine Zidane.

Cuando se habló del banquillo, el empresario tampoco escondió su afinidad por el técnico del Real Madrid. Mohamed Ayachi confiesa que el actual entrenador del Olympique de Marsella, André Villas Boas "es muy bueno", pero esboza una sonrisa cuando se le preguntó por Zidane.



Cristiano Ronaldo y Zidane lo ganaron todo en el Real Madrid y podrían volver a trabajar juntos, pero ahora en Francia.

"Veremos qué pasa en el futuro", confiesa el tunecino sonriendo cuando se le pregunta por el posible fichaje de Zidane para ser el DT del Marsella.