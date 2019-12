Cristiano Ronaldo anuncia su fecha de retiro y confirma que volverá a estudiar

El próximo mes de febrero, Cristiano Ronaldo va a cumplir 35 años de edad, por lo que está muy claro que el retiro se acerca cada vez más.

El portugués viajó a Dubai donde recibirá por sexta vez en su carrera el Oscar del Globe Soccer Awards.

Fue ahí que dio una entrevista donde reveló nuevos detalles de su futuro. CR7 puso fecha a su retiro del fútbol.

"En el momento en que mi cuerpo ya no responda de la manera correcta en el campo, entonces será el momento. Hace muchos años, la edad ideal para dejar de jugar era de 30 o 32 años, ahora todavía se ven jugadores de 40 años ", dijo el jugador de la Juventus, cuyo objetivo es llegar a esa edad con las botas puestas.

Al llegar a los 40 años, Cristiano ya tiene muy claro a qué se va a dedicar y vaya que ha sorprendido con sus declaraciones.

"Cuando me retire del fútbol, ​​me gustaría reanudar mis estudios. Me concentraré mucho en estudiar, en culturizarme, porque desafortunadamente los estudios que he realizado no pueden responder a todas las preguntas que tengo en mente. Una cosa que me fascina es también actuar en una película", concluyó el portugués.

MANTENERSE EN LA CIMA

Por otra parte, CR7 dio una explicación de cómo ha conseguido mantenerse en la cima del fútbol mundial junto a Lionel Messi por muchos años.

"No hay secretos ni milagros. Ganar en todos los sitios en los que he estado no es una coincidencia, cuando eres un campeón ganas siempre. Sin mucho trabajo, sin dedicación y pasión por lo que haces no puedes conseguir todo lo que dicen el palmarés, los trofeos, los récords y las estadísticas. Pero lo más importante es mantener siempre alta la motivación para mantener este nivel. Yo ya no tengo que demostrar nada a nadie mas que a mí mismo y a mi familia, ahora me toca disfrutar de esto", detalló.



Cristiano Ronaldo sigue demostrando en Italia que está para seguir jugando algunos años más.

A su edad, muchos ya piensan en el retiro, pero no es el caso de la estrella de la Juventus de Turín.

¿Cuál es el secreto para seguir a gran nivel? Así respondió: "Cuidarme así es mi manera de vivir. Tienes que sacrificarte y dedicar el 70% de tu vida al fútbol y a cuidar y conocer tu cuerpo: preparación física, alimentación, recuperación... Y no todos los deportistas están dispuestos a esto, lo digo sin ánimo de criticar a nadie, eh... Pero mantener el nivel de excelencia te exige pensar siempre en términos de excelencia".

PIENSA EN HOLLYWOOD

Cristiano Ronaldo tiene muy claro qué hacer una vez que deje a un lado sus tacos de fútbol.

"En mi vida siempre intento aprender, educarme y formarme en aquello que me interesa. Recuperar el tiempo en el que tuve que renunciar a esa formación en el colegio. Hay vida después del fútbol. Ganar una Champions mas o menos no me va a hacer más feliz, aunque por supuesto que quiero ganarla. Pero me preparo para una vida nueva en la que quiero participar en nuevas cosas: mejorar mi inglés, hacer una película en Hollywood... Y para eso hay que salir de tu zona de confort, aprender cada vez más y desafiarte a ti mismo, algo que me encanta. Y, por supuesto, rodearte de personas inteligentes", dijo.