Real Madrid: Rodrygo desvela cómo es su relación con Modric y por qué lo llama ''papá''

El joven delantero Rodrygo Goes está aprovechando su semana de vacaciones para interactuar directamente con sus seguidores en Twitter y desveló algunas anécdotas dentro del vestuario, como la que mantiene con Luka Modric.

Eric Batista de Goes, es el padre del futbolista brasileño y tiene 35 años. Cuando Modric supo que su progenitor tenía esa edad, no se lo podía creer y desde entonces se ha hecho ''cargo'' del atacante de 19 años.

''Tenemos una relación muy buena, una relación de padre e hijo. Cuando se enteró que mi padre tenía 35 años no se lo creía y luego me dijo: 'Pues respétame que soy lo mayor como para ser tu padre'. Desde entonces, él siempre me llama hijo y yo lo llamo papá'', aseguró Rodrygo acerca de su relación con el croata, que también tiene 35 años.

Sobre las superticiones como jugador, el brasileño dijo que ''siempre me pongo primero la bota derecha y la espinillera derecha, luego ato la bota derecha. Cuando salto al campo siempre pongo primero el pie derecho, nunca piso la línea y siempre voy al baño antes. Y no digo más porque estoy un poco loco de las que tengo''.

Asimismo, el delantero comentó que le hubiese encantado jugar con leyendas como Pelé, Ronaldo Nazario, Roberto Carlos, Zidane y Cristiano Ronaldo. Del astro portugués comentó que ''es mi jugador favorito''.

Por último, Rodrygo fue consultado sobre la oportunidad de compartir vestuario con Hazard. ''Jugar a su lado es un sueño para mí porque es uno de mis referentes. Hazard es demasiado y es un honor estar a su lado'', cerró.