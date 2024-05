Bielsa convoca en Uruguay a un jugador amateur para enfrentar a Costa Rica: hizo 57 goles en 39 partidos

A falta de anuncio oficial, Bielsa tiene preparada una gran sorpresa, ya que marcará en su lista a Walter Domínguez , delantero del Juventud de Soriano , un club no profesional de Uruguay, donde suma 57 goles en 39 partidos.

Lo curioso de este compromiso es que Marcelo Bielsa no contará con sus legionarios y solo convocará a elementos del ambito nacional. Sin embargo, el ‘Loco’ siempre hace de las suyas y tiene decidido llamar a un jugador amateur que la rompe en las categorías inferiores.

Consultado sobre el promedio de goles que había marcado la campaña anterior, el futbolista dijo que “yo lo único que hacía era estar en los partidos, no sabía que había hecho tantos goles”.

“Si, me llamaron. Muy contento, no lo esperaba... cayó de sorpresa”, dijo Walter Domínguez a los medios de comunicación tras el encuentro.

No será el primer caso ni el último de seleccionadores que convocan a futbolistas que no juegan en ligas profesionales. No hace mucho tiempo en Honduras, cuando Diego Vázquez estaba en el banquillo, también sorprendió tras llamar a Franciso ‘Chelito’ Martínez.