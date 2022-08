La historia de Franciso Martínez, el jugador de Liga Mayor que fue convocado a la Selección de Honduras: Cuenta el día que se metió un machete en el pie

En una entretenida charla con Megavisión Deportes , el ‘Chelito’ contó por qué finalmente no lleva por nombre “Darlin”. “Mi papá me puso Darlin, pero en el Registro le dijeron que era nombre de mujer, entonces me puso Francisco Enrique. El primer nombre es por mi abuela Francisca. El asunto es que desde antes de registrarme todos me llamaban Darlin y así me quedé”.

Dice que no quiso jugar en la división de plata del balompié nacional. “Municipal vendió la categoría al Santos y no me quise ir. En Liga de Ascenso me tocó aguantar hambre y andar a jalón. No quería pasar por lo mismo”, dice al mismo tiempo que aduce que “por falta de recursos. Nadie me llevó a ningún equipo de primera. No se dio la oportunidad”.

“Hace poco mi plan era irme para Estados Unidos, pero me quedé con Pumas por el entrenador y el proyecto de ascender”, reveló Francisco Martínez, nuevo seleccionado nacional.

La ardua temporada que ha tenido en Liga Mayor (equivalente a la tercera categoría) lo ha llevado a tener lesiones muy duras pero el corajudo jugador no se amilana. Es de combate y eso lo demuestra siempre en el trabajo y en la cancha.

“Muy difícil por las lesiones. En semifinales del departamental contra Gualala me rompieron la nariz. En el primer tiempo pegué en la cabeza de un compañero y en el segundo tiempo un rival me dio un codazo. Me sacaron los cartílagos. La operación costó como 60 mil”, dice.