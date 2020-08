Barcelona: Revelan los tres fichajes prioritarios que tiene Ronald Koeman para la temporada 2020/21   

Barcelona tendrá una revolución sí o sí, el equipo culé viene de una temporada nefasta y deberá contratar jugadores para intentar lavar su mala imagen.

Diario Sport adelanta en su portada de este domingo que Lautaro Martínez, Eric Garcia y Gayà son los tres fichajes que tiene Ronald Koeman para iniciar con el cambio.



El delantero tiene otra oferta del Manchester City, pero su prioridad sería ir al Barcelona, el 'Toro' llegaría a ser el sustituto de Luis Suárez que es uno de los jugadores que se pueden marchar del Barca.





En defensa quieren al lateral del Valencia, Gayà, que es uno de los mejores en su puesto en la liga española, además, Eric García es la prioridad para la central.

El PLAN DE KOEMAN CON GRIEZMANN

El nuevo técnico del Barcelona, Ronald Koeman, ya dejó algunas pistas sobre los planes que tendrá con algunos jugadores en el día de su presentación y ahora en un diálogo con NOS Voetbal se refirió a Antoine Griezmann.

La estrella francesa es uno de los futbolistas con cartel de intransferibles, según comentó el presidente Josep María Bartomeu y bajo el criterio de Koeman, el ex del Atlético no puede seguir jugando de extremo.



"Con todo el respeto, Griezmann no es un extremo. Necesita jugar donde ha jugado toda su vida, con todas sus cualidades", dijo el entrenador neerlandés.