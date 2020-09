En su mejor momento: El tiempo que estará de baja Ansu Fati tras lesionarse la cadera

El joven prodigio del Barcelona Ansu Fati sufrió este viernes una contusión en la cadera durante un entrenamiento, informó el club azulgrana.

Mercado de fichajes: El trueque galáctico entre Real Madrid e Inter, bombazo de Luis Suárez y baja en Barcelona



"El internacional español tiene una contusión en la cadera derecha que se ha hecho durante el entrenamiento de este viernes", afirmó el Barça en un comunicado.



El equipo azulgrana no precisa el tiempo de baja, limitándose a afirmar que dependerá de su evolución, pero diario AS asegura que serán 10 días.



No obstante, será baja para el partido de pretemporada que el Barça juega el sábado contra el Nástic de Tarragona, antes de empezar a competir en LaLiga dentro de dos semanas.

Ansu Fati fue figura de la selección de España en la fecha FIFA en que se disputó la Liga Naciones.



El campeonato español debuta el sábado, pero el Barça no entrará en liza hasta el 26 o 27 de septiembre contra el Villarreal.

LEER MÁS: Liga española: El motivo por el que Barcelona quiere romper la relación Messi-Luis Suárez



Fati había vuelto a los entrenamientos con el club azulgrana esta semana tras jugar dos partidos de la Liga de Naciones con la selección española contra Alemania (1-1) y Ucrania (4-0).

La joven perla barcelonista marcó uno de los cuatro tantos contra Ucrania el domingo pasado, convirtiéndose en el goleador más joven de la historia de la selección española con 17 años y 311 días.

MÁS: Inter de Milán se pronuncia sobre Lautaro Martínez y define su futuro de cara a la temporada 2020/21



Ansu Fati batió de esta forma el récord de precocidad de Juan Errazquin, que había marcado un triplete en su primer partido con la Roja contra Suiza, en Berna, a sus 18 años y 344 días, el 1 de junio de 1925, hace casi un siglo.