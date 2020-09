Zidane, contundente: La crisis del Barcelona, fichar un "9" y el último dardo a Bale  

Real Madrid saltará al ruedo nuevamente el sábado por la liga española ante el Betis en el estadio Benito Villamarín de Sevilla.

Este día, su entrenador, Zinedine Zidane ofreció una conferencia de prensa para hablar del partido, la crisis del Barcelona, de fichar un "9" y el último dardo a Bale.

Duelo contra el Betis

"Lo primero sabemos contra quien nos enfrentamos, un buen equipo de esta Liga, pero no cambia nada para nosotros. Queremos hacer un buen partido y mejorar como siempre, porque se puede siempre mejorar y hacerlo bien".



El buen momento que vive el rival

"Tiene casi la misma plantilla, pero cambió el entrenador. Conocemos todos a Pellegrini y lo que puede aportar a su equipo. El Betis siempre ha tenido jugadores de calidad y este técnico puede aportar sus cosas"



¿Por qué Casemiro fue suplente en el primer partido?

"Son cosas mías, debes saber que el otro día fue Casemiro y mañana me preguntarás por otro que no juegue. Vamos a tener muchos partidos y unos van a jugar más que otros, pero es la vida de un equipo. No te voy a decir lo que me da uno u otro, es cosa mía, pero lo que me importa son todos los jugadores y que sienta que cada uno me aporta algo".

El partido de Martin Odegaard

"puede jugar más arriba y otros también. Puede tener otro papel, hay muchas posiciones en las que puede jugar. Tiene un físico muy bueno y mucho recorrido y la idea es contar con él como con todos. Todos los partidos vienen rápido, luego la Champions, no vamos a parar".



La falta de gol del Real Madrid

"La ineficacia no lo veo así, porque sería decir que no fuimos eficaces el año pasado y no es así. Hubo periodos menos eficaces, pero no me da miedo, pero hay que trabajar mucho más y es mi responsabilidad como entrenador. Y los jugadores lo saben. Pero no estoy de acuerdo en que no seamos eficaces. Lo importante es el equilibrio. Yo firmaría ganar siempre por la mínima y no encajar goles, pero estoy seguro de que vamos a hacer goles".

Jovic y Benzema ¿Pueden jugar juntos?

"Sí, pueden jugar juntos, pero lo único es que nosotros vamos a tener muchos partidos y podemos jugar de forma distinta. Cada partido es una historia y puedes elegir con lo que tienes. Pero nunca he pensado ni he dicho que Karim y Jovic no puedan jugar juntos. Puede pasar".

¿Qué parte del equipo le gustaría reforzar?

"La plantilla que tengo es esta, no voy a pedir nada, luego como siempre puede pasar de todo, eso sí, por eso que todos los entrenadores y pasó el año pasado, lo que queremos es hablar de los partidos".



Fichar un delantero

"Puede pasar de todo hasta el 4 de octubre. Os interesa quién va a venir, pero estoy contento con mi plantilla. Vamos a trabajar para hacerlo bien y al final podemos llegar a los objetivos que tenemos".



La crisis del FC Barcelona

"Voy a respetar eso porque no sé lo que pasa dentro. Todos los clubes tienen sus dificultades y sus momentos así. Es un equipo que va a pelear por todo, no tengo ninguna duda".



Lo último que dirá sobre Bale

"Nada que decir. Le deseo lo mejor para lo que viene para él