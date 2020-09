La bienvenida que le dio Cristiano Ronaldo a Álvaro Morata en la Juventus

El delantero español Álvaro Morata compareció este viernes en conferencia de prensa en donde habló sobre su regreso a la Juventus y las primeras palabras que tuvo de Cristiano Ronaldo.

Ambos jugadores coincidieron durante su etapa en el Real Madrid y ahora defenderán juntos un nuevo escudo.

"Conozco bien a Cristiano, muy bien como persona. Como jugador creo que lo conocéis todos, es muy bueno. He tenido siempre una relación muy buena con él, siempre me ha aconsejado", dijo sobre el delantero portugués.

Sobre sus palabras al recibirlo comentó que "me ha dicho que está feliz de que haya venido. Hemos hablado un par de veces cuando no estábamos en el mismo equipo, ahora he pasado dos días con él y hablamos de todo, de la familia y del fútbol en general y de cómo vemos los dos esta temporada".

Juventus inició con pie derecho (2 victorias) su nuevo caminar en la Serie A. Este domingo (mañana) tiene una prueba dura ante Roma.

