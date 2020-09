Agenda: Alberth Elis puede debutar con Boavista y Barcelona inicia su travesía en la liga española  

Este fin de semana el fútbol estará movido alrededor del mundo. En Honduras regresa la Liga Nacional con dos encuentros muy atractivos.

Con un naturalizado y ausencias destacadas: El 11 ideal de México rumbo a Qatar 2022



Motagua enfrenta a los Lobos de la UPNFM y Olimpia visita San Pedro Sula para medirse en el Clásico al Real España de Ramiro Martínez.



Los legionarios catrachos también tendrán participación, Alberth Elis podría hacer su debut con el Boavista ante el todopoderoso Porto en la liga de Portugal.





Por otro lado, Barcelona jugará su primer partido de la liga española temporada 2020/21 ante el Villarreal en el Camp Nou. Este duelo marcará el inicio de la era Ronald Koeman.

LEER MÁS: Luis Suárez responde a Messi y lanzó otro dardo: "Que 2, 3 o 4 no empañen lo gigante que sos"

DÍAS Y HORARIOS DE LOS PARTIDOS

Sábado

Brighton - Manchester United (5:30 A.M)

West Bronwich - Chelsea (10:30 A.M)

Inter - Fiorentina (12:45 P.M)

Betis - Real Madrid (1:00 P.M)

Nashville - Houston Dynamo (1:30 P.M)

Boavista - Porto (2:00 P.M)

UPNFM - Motagua (7:00 P.M)



Domingo

Tottenham - Newcastle (7:00 A.M)

Manchester City - Leicester (9:30 A.M)

Crotone - Milan (10:00 A.M)

Cádiz - Sevilla (10:30 A.M)

Roma - Juventus (12:45 P.M)

Barcelona - Villarreal (1:00 P.M)

New York Red Bull - Montreal Impact (5:00 P.M)

Real España - Olimpia (7:00 P.M)

Cruz Azul - América (7:45 P.M)