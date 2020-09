Luis Suárez responde a Messi y lanzó otro dardo: "Que 2,3 o 4 no empañen lo gigante que sos"

Messi tuvo unas palabras para despedir a su amigo Luis Suárez que se marcha al Atlético de Madrid para la temporada 2020/21.

Mercado de fichajes: Sorpresivo trueque entre Barcelona y Juventus, bombazo del PSG y Real Madrid es noticia



El uruguayo se marcha por la puerta de atrás y Messi fue primero en lanzar un dardo a la directiva del Barcelona.



"Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte. Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importante de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada", escribió Messi en su carta.



Luis Suárez respondió al mensaje de su amigo y también lanzó otro dardo para Bartomeu y los altos directivos del FC Barcelona.

LEER MÁS: La extrañará: La sentida carta de despedida de Antonela Roccuzzo a la mujer de Luis Suárez



"Gracias amigo por tus palabras, pero más gracias por ser como sos, por lo que fuiste desde el primer día conmigo y con mi familia”, comenzó el mensaje el charrúa de 33 años que ya se puso bajo las órdenes de Diego Simeone para afrontar la temporada con la camiseta albirroja. La línea que más ruido hizo fue cuando realizó un tiro por elevación a la comisión directiva del Barça: No te olvides lo que te dije 'seguí disfrutando y demostrando que por algo sos el uno' y que 2, 3 o 4 no empañen lo gigante que sos para el club y para el mundo del fútbol", fue lo que redactó el crack charrúa.





Suárez ya es oficialmente jugador del Atlético de Madrid y será rival de Messi los próximos años en la liga española.

https://www.diez.hn/internacionales/1410937-498/messi-se-despide-luis-suarez-con-otra-critica-directiva-barcelona-dardo-bartomeu