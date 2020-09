Messi se despide de Luis Suárez con otra fuerte crítica contra la directiva del Barcelona

El capitán del Barcelona, Leo Messi, alabó este viernes a su amigo Luis Suárez como uno de "los jugadores más importantes de la historia del club", afeando a la directiva azulgrana con un "que te echen como lo hicieron" en un mensaje en las redes sociales.

"Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte", escribió Messi en su cuenta de Instagram, al día siguiente de la despedida de Luis Suárez rumbo al Atlético de Madrid.

"Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron", añadió Messi, en un duro mensaje a la dirección del club por las formas de la salida del uruguayo.

"Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada", insistió el capitán azulgrana, que se queda en el Barcelona sin sus dos grandes escuderos en el vestuario barcelonista, Luis Suárez y Arturo Vidal.

El delantero uruguayo, tercer goleador histórico del Barça, se despidió el jueves entre lágrimas en un discreto acto, tras seis años de azulgrana, después que el técnico Ronald Koeman le comunicara que no contaba con él para esta temporada.



Messi sigue dando de qué hablar con sus dardos contra la directiva del Barcelona, ahora por haber sacado a Luis Suárez.

"Ya me venía haciendo la idea pero hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad. Qué difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera", escribió Messi.

"Los vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas... Muchas cosas que nunca se van a olvidar, todos los días juntos", continuó el astro argentino en su mensaje.

"Te deseo todo lo mejor en este nuevo desafío. Te quiero mucho, los quiero mucho. Hasta pronto, amigo", concluyó Messi, que también expresó en agosto su deseo de salir del club, antes de dar marcha atrás para evitar un litigio judicial.

Luis Suárez aterrizó este viernes en Madrid, donde se espera que pase el reconocimiento médico antes de unirse a sus nuevos compañeros en el Atlético.

EL MENSAJE COMPLETO DE MESSI

Ya me venía haciendo la idea pero hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad. Que difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera. Los vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas... Muchas cosas que nunca se van a olvidar, todos los días juntos.

Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte. Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada.

Te deseo todo lo mejor en este nuevo desafío. Te quiero mucho, los quiero mucho. Hasta pronto, amigo.