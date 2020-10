Barcelona: Koeman reveló el fichaje que quieren antes del cierre del mercado: "Estamos justos"

Barcelona va muy en la temporada 2020/21 en el arranque de la liga española, el cuadro azulgrana registra dos victorias con siete goles a favor y cero en contra.

El domingo tienen su tercera prueba ante Sevilla y el DT, Ronald Koeman habló en conferencia de prensa este día. Tuvo elogios para Lionel Messi y reveló el fichaje que quieren.

Duelo contra Sevilla

"Sabemos que el Sevilla es un equipo fuerte, aspira a muchas cosas todas las temporadas. Tiene un buen entrenador tácticamente, y es un partido complicado. Pero, si estamos bien, como en los dos partidos anteriores, tenemos muchas cosas a nuestro favor. El partido es una lucha larga. Estamos confiados en nosotros para el partido de mañana".



El nuevo sistema de juego

"Solo llevamos cinco semanas aquí y el sistema de juego es diferente al de antes. Necesitamos tiempo para que todo el mundo entienda los cambios, pero estamos trabajando bien. El partido contra el Celta, sufrimos con uno menos, pero tácticamente hicimos una buena segunda parte y el equipo tenía muchas ganas. Eso me encanta, el hacer el máximo para ganar en cualquier circunstancia".

El fichaje que quieren y necesitan en el Barcelona

"¿Eric? El mercado está abierto hasta el lunes. Queremos tener este jugador porque ahora tenemos 3-4 centrales, estamos justos. He visto los comentarios de Pep desde City y es así y ojalá lo consigamos. Económicamente sabemos que está complicado. Interés sí, pero no sé si lo podremos lograr".

Eric García, central del Manchester City, es el fichaje que el Barcelona quiere antes del cierre del mercado.



Suplencia de Dembélé

"No te puedo decir más sobre Dembélé. Siempre intento sacar el máximo rendimiento del equipo y si hay cambios es por algo. Si Pedri ha jugado o Trincao es porque se lo merecen. Dembélé es jugador del Barça y dependerá de él. No he hablado claro sobre su futuro".



Sergiño Dest ¿Para cuándo?

"No sé si podemos convocar a Dest, estamos intentando conseguir la licencia, ojalá que pueda estar. Intentar tener gente joven, futuro del club y con sus 19 años ha jugado muchos partidos en el máximo nivel y da competencia a los dos laterales. Defensivamente, pero sobre todo ofensivamente, tiene mucha calidad".

La temporada pasada ¿Por qué no habla de ella?

"Si hablo de esta temporada no quiere decir que sea una crítica a lo que ha pasado en el pasado. Yo pienso que se entrena como se juega. No salgo a descansar al campo, salgo a entrenar, a hacer cosas... hoy ha sido más tranquilo, pero mañana sí, habrá entrenamiento táctico. Ellos tienen que saber en el campo lo que tenemos que hacer. Tenemos muy buenos jugadores, de gran calidad, pero si hay que jugar como equipo hay que saber cómo hacerlo. Hemos mejorado en aspecto físico y se nota el cambio. Disfrutar de nuestro trabajo y exigir el máximo día a día".

El nivel de Coutinho

"Es muy buen jugador, ha aprendido mucho en Inglaterra, en el Bayern y, mi función como entrenador, es sacar el máximo rendimiento de cada uno y eso empieza por poner a cada jugador en su sitio. Un entrenador puede ayudar, pero todo empieza con la calidad del jugador y Coutinho es un gran futbolista".



Sorteo de Champions

"Podemos estar contentos con el sorteo de Champions, pero no confiados. En principio, con la Juve, somos favoritos. Vamos a tener un calendario muy apretado cuando pasen los partidos de selecciones".



¿Cómo ve le ánimo de Lionel Messi?

"Desde el primer día Leo ha entrenado y ha jugado bien, ha hecho el máximo para el club, equipo, compañeros y no tengo ninguna queja. El otro día, contra el Celta, como capitán sacó peso, ayudó al equipo a jugar desde atrás... No hay discusión, siempre ha sido el mejor del mundo. Está metido. Es un ejemplo como capitán".