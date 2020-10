La respuesta tajante de crack del Manchester City sobre Messi: "No me importa si viene"

Kevin De Bruyne es una de las estrellas del actual Manchester City que dirige el español Pep Guardiola.

El belga es líder en asistencias y hace jugar al equipo a las "mil maravillas", por eso es una de las voces autorizadas para poder hablar de fichajes.



Kevin, que está con la selección de Bélgica, fue consultado por la posibilidad que tiene el City de contratar a Lionel Messi el próximo mercado, a lo que respondió tajante.

"¿Los rumores sobre Messi? No me importa ser honesto. Si viene es algo bueno, si no viene hay bastantes buenos jugadores en el club con los que me gusta jugar, así que ahora no es el momento", señaló De Bruyne en una entrevista con 'Goal'.

MANCHESTER CITY DISPUESTO A NEGOCIAR

El Jefe de Operaciones del equipo inglés, Omar Berrada, fue quien abrió la puerta al fichaje de Messi por el Manchester City.

"Si Leo se va y es una posibilidad, podríamos explorar la opción de su fichaje", aseguró.