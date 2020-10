Koeman, previo a su primer clásico con el Barça: "No espero un Real Madrid vulnerable"

El técnico del Barcelona, Ronald Koeman, aseguró este viernes que no espera "un Real Madrid vulnerable" el sábado en el clásico liguero, pese a las dos derrotas consecutivas sufridas por los blancos y las dudas en su juego.



"No espero un Real Madrid vulnerable, espero lo contrario", dijo Koeman, en la rueda de prensa previa al encuentro, recordando que los jugadores de ambos equipos "tienen mucha experiencia en este tipo de partidos".



"Puede ser que en las dos últimas jornadas no ha estado a su nivel (el Real Madrid), pero no quiere decir que venga mal, es un equipo grande, con gente experimentada, que sabe aguantar esa presión y saben ellos mismos, mejor que nadie, que toca ganar el partido después de dos derrotas", añadió.



"Es un partido igualado, no depende de la situación de los equipos, hay dos equipos con mucha calidad y mucha experiencia", aseguró Ronald Koeman, insistiendo en que el clásico es "diferente".

Consultado sobre el capitán del Real Madrid, no duda en decir. "Sergio Ramos es un jugador con gran personalidad que puede influir en el Clásico, es uno de los mejores centrales del mundo".

LAMENTA QUE NO HAYA AFICIÓN

El técnico azulgrana sólo lamentó que no vaya a haber público en las gradas del Camp Nou por la pandemia.



"Es un poco extraño en un campo tan grande no tener a nadie que intente ayudar y crear un ambiente importante para el equipo local, es muy extraño, pero tenemos que acostumbrarnos poco a poco y ojalá que pronto podamos tener el ambiente", dijo Koeman, recordando que en el Camp Nou el público "es casi un jugador más".



Ronald Koeman mostró su esperanza de poder contar con el lateral Jordi Alba, tras superar una lesión muscular: "Lo decidiremos mañana, hoy fue todo positivamente".





Si el jugador no nota nada raro tras el entrenamiento de este viernes "tiene muchas posibilidades de jugar mañana", dijo Koeman, que se mostró más evasivo a la hora de hablar del francés Antoine Griezmann.



"Como cualquier jugador tiene opciones de jugar, pero creo que no es bueno discutir en cada partido su función, porque creo que hay más jugadores", afirmó el técnico azulgrana.



"Claro que es un jugador importante y queremos a todos a su mejor nivel, pero el equipo es lo más importante. Planificamos tácticas y sacamos a los mejores jugadores para sacar el mejor resultado posible", concluyó.