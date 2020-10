Lo confirman: El equipo donde se quiere retirar Messi tras el Mundial de Qatar 2022

Mucho se sigue hablando de Lionel Messi y su futuro una vez que termina su contrato con el FC Barcelona en junio del 2021.

Se dice que el argentino cambiará de aires tras no lograr hacerlo en el pasado mercado donde envió un burofax a la directiva azulgrana.

Ver: "Lo de Mbappé por el Real Madrid está hecho"

Emili Rousaud, exvicepresidente del Barcelona, hasta febrero en la era Bartomeu, dialogó con Super Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad y se pronunció sobre lo que desea Lionel Messi para su futuro.

"Para que Messi no se vaya del Barcelona, Messi necesita que el Barcelona le presente un buen proyecto deportivo. Messi quiere sentirse protagonista y partícipe. El proyecto que se sigue construyendo alrededor de él, lo qué si creo que él esta muy disgustado con Bartomeu porque incumplió en muchas ocasiones", expresa el exvicepresidente del Barcelona.

Lo que más ha sorprendido es que Messi sigue firme con su idea de retirarse en el fútbol argentino con la camisa de Newell's.

"Con una nueva dirigencia y con un proyecto deportivo a la medida y con un plantel competitivo no me quedan dudas que Messi se lo replantearía, pero Messi sigue teniendo en mente retirarse Newell's después del próximo mundial. Por eso, no hay que hacerle un un planteamiento solo por una temporada si no por los próximos años", lanzó el ex directivo.



Newell's es el equipo de sus amores. Messi podría retirarse en Argentina.

NO TIENE SUSTITUTO

Emili Rousaud agrega que se tiene que hacer todo lo posible para evitar la marcha de Leo, quien ha sido vinculado con el Manchester City hace unas semanas.

"Messi en este Barcelona es el único jugador insustituible, el único jugador que no tiene un reemplazo en el banquillo y en el vestuario, porque atesora un talento que es único. Un proyecto se tiene que hacer alrededor de él, aunque en algunos años se pueda ir, pero mientras lo tengamos en el Barca solo se tiene que armar un proyecto pensando en él", dice.

"El peor error de Bartomeu con Messi fue creer que a Messi lo motivaba mas el dinero que el fútbol es un error garrafal, cuando en realidad lo que lo satisface a Messi es ganar títulos, ganar el Balón de Oro, ser protagonista, es ser y demostrar que es el mundo. Para eso, necesita estar rodeado con jugadores talentosos, porque el no puede hacerlo todo", concluyó.