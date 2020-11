¡POSICIONES! Chile de Rueda resurge en las eliminatorias de Conmebol y Brasil lidera la tabla

Terminada la jornada tres de las eliminatorias de Conmebol, Brasil se sube al podio en solitario tras derrotar por la mínima a Venezuela en un sufrido partido disputado en el estadio Morumbí. La pentacampeona del mundo tiene marca perfecta y hoy no contó con Neymar.

Quien dio un gran salto fue Uruguay que se impuso de visita 3-0 a Colombia y sumó su segundo triunfo de la eliminatoria de la mano de Edinson Cavani y Luis Suárez. Otra que logró su primer triunfo fue Chile de Reinaldo Rueda que venció 2-0 a Perú.

Ver. ASÍ FUE EL GOLAZO QUE ANOTÓ ARTURO VIDAL CON CHILE

Los chilenos habían merecido más en el enfrentamiento frente a Uruguay, pero el polémico VAR de la Conmebol no le pitó un claro penal. Este día con un enorme Arturo Vidal y un soberbio Claudio Bravo, demostraron que están vivos.

Argentina que empató en la Bombonera de Buenos Aires 1-1 frente a Paraguay, quedó de escolta de Brasil. Ahora tendrá el martes una difícil tarea en Lima enfrentando a una herida Perú que va a querer limpiar la cara de lo sucedido en Santiago.

Ver. EL GOL DE FIRMIÑO QUE LE DIO A BRASIL EL LIDERATO DE LA TABLA

Ecuador que el jueves derrotó 3-2 a Bolivia en La Paz, es otra de las selecciones que comienza a poner de cabeza la eliminatoria mundialista que tendrá el martes una nueva jornada con la que despedirá al 2020 que ha sido un año caótico por el tema del coronavirus.

Martes 17 de noviembre

3.00 pm Ecuador vs Colombia

3.00 pm Venezuela vs Chile

5.00 pm Paraguay vs Bolivia

5.00 pm Uruguay vs Brasil

6.30 pm Perú vs Argentina

Así marcha la tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022.