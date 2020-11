La ex pareja de Maradona, Rocío Oliva y su calvario: "No me han dejado pasar al velatorio"

El 25 de noviembre del 2020 quedará registrado en la historia como uno de los días más tristes del mundo y el deporte en general.

Ese día murió Diego Armando Maradona, uno de los mejores futbolistas de la historia y una persona que puso en el mapa a Argentina.



Todos se acercaron al funeral de Diego para darle una última despedida, pero también aparecieron líos de faldas dentro del velatorio.





Rocío Oliva, ex pareja de Maradona vivió un calvario y no la dejaron entrar a ver por una última vez a quien fue una persona especial para ella.



"Estoy esperando la autorización de Claudia (Villafañe)", comenzó contando Oliva quien no podía pasar porque la seguridad no le daba acceso.

"Dicen que Claudia (última pareja de Diego antes de su muerte) no quiere que entre y ella dice que no tiene nada que ver. No tengo ni idea de que pasa, yo no jodo a nadie, no sé por qué. Me quiero despedir. Todo el mundo pasa menos yo", aseguró.



Y siguió: "Me duele que no me dejen entrar. No dejándome entrar le hacen daño a Diego. Soy su última mujer, nadie lo entiende. Fui la única mujer que Diego quiso ver. Toda la maldad que hacen, se paga".

Roció Oliva dijo que Maradona fue un gran hombre y que siempre será importante para ella. Lo recordará como una persona. Humilde, solidario y con un corazón gigante, con ganas de vivir.