"La ambulancia tardó media hora": El duro comunicado del abogado de Maradona tras su muerte

La muerte de Diego Maradona tiene bajo luto a Argentina y al mundo del fútbol, para algunos ciudadanos de ese país el "10" lo era todo.

TTe puede interesar: Muere Maradona: Las palabras llenas de fútbol que pidió Diego que se escribieran en su lápida



Luego del funeral de Diego, parece que las circunstancias de su fallecimiento pueden tener consecuencias, todo luego del comunicado que brindó Marías Morla, abogado de Maradona.



El defensor del "Pelusa" lo publicó a través de sus redes sociales y ponen en duda la actuación de los servicios sanitarios y califica como "criminal idiotez" la demora de una media hora de la ambulancia.

LEER MÁS: Esta es la fortuna que dejó Maradona tras fallecer en Argentina: ¿sin herencia para sus hijas?



Morla aseguró también que llevará acabo todas las acciones legales para esclarecer si sucedió alguna negligencia en la muerte de Maradona.

COMUNICADO DE MATÍAS MORLA A MARADONA

"Hoy es un día de profundo dolor, tristeza y reflexión. Siento en mi corazón la partida de mi amigo a quien honré con mi lealtad y acompañamiento hasta el último de sus días".



"Mi despedida la hice con él en persona y el velatorio debe ser un momento íntimo y familiar.





En cuanto al informe de la Fiscalía de San Isidro, es inexplicable que durante 12 horas mi amigo no haya tenido atención ni control por parte del personal de la salud abocado a estos fines.



La ambulancia tardó más de media hora en llegar lo que fue una CRIMINAL IDIOTEZ.



Este hecho no debe ser pasado por alto y voy a pedir que se investigue hasta el final de las consecuencias. Como me decía Diego: 'Vos sois mi soldado, actuá sin piedad'.

MÁS: En Honduras: Pedro Troglio también llora la muerte de su gran amigo, Diego Maradona



Para definir a Diego en este momento de profunda desolación y dolor puedo decir: fue un buen hijo, fue el mejor jugador de fútbol de la historia y fue una persona honesta.



Que descanses en paz, hermano".