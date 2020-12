La dura enfermedad que padece Gattuso: "Sé que mis jugadores sufrieron viéndome así"

Sin duda la vida a veces se muestra muy dura y complicada. Este 2020 ha sido para el olvido por la crisis de la pandemia del coronavirus, pero también hay otros casos que llaman a la reflexión.

Gennaro Gattuso, entrenador del Nápoles de Italia, ha revelado públicamente la dura enfermedad con la que está luchando actualmente.

Y es que hace varias semanas, Gattuso estaba evitando entrevistas con los medios y también aparecía en los entrenos y partidos con un parche en uno de sus ojos.

Gattuso confesó que sufre de miastenia ocular, lo que lo tiene con un ojo medio cerrado.

Fue tras el partido ante el Inter que Gattuso decidió dar la cara y contar todo sobre su enfermedad.

"Quiero decirle algo a los chiquillos que no se ven guapos en el espejo. La vida es bella y hay que enfrentarla sin esconderse. Sé que mis jugadores sufrieron viéndome así. He leído que estaba muerto, que me queda un mes de vida... Tranquilos, no me muero. Estoy vivo", expresó.



Así llega Gattuso a los partidos que dirige en el Nápoles, pero finalmente habló de su enfermedad.

El exjugador italiano contó que su enfermedad lleva tiempo causándole problemas: "Tengo miastenia, hace diez años que sufro por ella, es la tercera vez que me golpea. Esta vez fue fuerte, pero todo pasará, el ojo se arreglará. Veo doble, es difícil estar de pie, solo un loco como yo puede conseguirlo".

Pese a lo que está viviendo, Gattuso decidió seguir trabajando con el equipo del Nápoles.

"No me gusta vivir momentos así, pero lo acepto porque en la vida hay cosas peores. Hago lo que me gusta, esta es mi vida y si debo decidir como irme, quiero que sea donde pasé toda mi existencia: en el campo", aclaró.

