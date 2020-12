Piqué confirma cuándo se va a retirar del fútbol y habla del futuro de Messi

Se ha llevado a cabo hoy la gala de los Globe Soccer Awards en Dubai, donde el jugador del FC Barcelona, Gerard Piqué, fue uno de los premiados.

El defensa español recibió un galardón muy especial, uno por su larga y laureada trayectoria futbolística.

Al momento de agradecer por el premio, Piqué reveló que en sus planes no está aún el retiro, pese a que el próximo mes de febrero cumplirá 34 años de edad.

“Buenas tardes, es un honor para mí estar aquí hoy. Ha sido una larga carrera y espero poder seguir jugando dos, tres o cuatro años más. Es divertido porque puedo ver a Iker, con el que he tenido oportunidad de compartir vestuario en España y ganar juntos la Eurocopa y el Mundial. También pude compartir vestuario con Cristiano en el Manchester. Fueron mis primeros pasos y tuvimos un gran tiempo juntos y ganamos diferentes títulos", dijo en su discurso Gerard Piqué.

Y continuó: "Con Robert (Lewandowski) no he podido compartir vestuario pero le he ganado, me ha ganado y es parte del juego, ganar y perder, es una parte del fútbol. Lo grande de este deporte es compartir experiencias y crear relaciones con todos los jugadores con los que has tenido oportunidad de compartir vestuario. Cuando nos retiramos la vida sigue y podremos decir que hemos sido parte de algo único y es lo más importante del fútbol .Como ha dicho el presidente de la FIFA (Gianni Infantino) hemos tenido un año muy duro y cuando tienes momentos duros la familia debe estar junta y es muy bonito ver que la familia del fútbol está unida hoy aquí, es un paso adelante para llegar a una especie de normalidad en los próximos meses. Muchas gracias por el premio y espero que tengan una gran noche”.

SOBRE EL FUTURO DE MESSI

Por otra parte, Gerard Piqué se pronunció sobre el tema de Messi y una posible salida del FC Barcelona.

Piqué espera que Messi se quede en el Barcelona, pero deja claro que es decisión suya completamente.

“Creo que es una decisión que va a tomar en base a las sensaciones que tendrá durante el año. Sabemos lo importante que es como jugador y como persona, la mayoría de nosotros tenemos una buena relación con él porque jugamos juntos durante muchos años. Sería muy difícil si se va. Esperamos que pueda quedarse, pero es una decisión que tiene que tomar”, destacó Piqué.