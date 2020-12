Cristiano Ronaldo deja en el camino a Messi y se lleva el premio al Mejor Jugador del Siglo XXI

Cristiano Ronaldo, el mejor futbolista del siglo XXI (2001-2020). Este fue el reconocimiento que recibió el delantero portugués en la gala de los Globe Soccer Awards que celebró este domingo en Dubái, en el exclusivo Hotel Armani.

Cinco jugadores que CR7 predijo serían estrellas mundiales

La gran estrella de la Juventus, que ha batido hasta el momento 1.001 récords, estaba nominado a esta categoría con el argentino Lionel Messi, el brasileño Ronaldinho, el egipcio Mohamed Salah, entre otros, y los venció en la votación final que fue realizada por aficionados y un jurado.

De esta manera, Cristiano se lleva otro prestigioso galardón para su museo y agiganta su leyenda con 35 años. ''Gracias a ustedes, a todos los que me han votado, a mi familia, a mi mamá y hermanas. Estar nominado junto a grandes futbolitas fue un honor para mí'', expresó el luso.

Por otro lado, el premio al 'Mejor Jugador del Año' fue entregado a Robert Lewandowski por su gran temporadón con el Bayern Múnich en la Bundesliga y Champions League. En ambos torneos levantó el título y además fue el máximo goleador.

Hans-Dieter Flick fue premiado como el 'Mejor Entrenador del Año' gracias a sus conquistas desde que tomó las riendas del Bayern. Cabe mencionar que el DT fue la gran sorpresa al no llevarse el The Best que entregó la FIFA la semana pasada, ya que fue superado por Jurgen Klopp, DT del Liverpool.

El Santos asegura que Messi no ha batido el récord de Pelé

Asimismo el Bayern Múnich fue reconocido como el 'Mejor Equipo del Año' tras levantar todos los trofeos posibles en la pasada temporada, sin mencionar que le dio un recital al Barcelona en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Mientras tanto, Pep Guardiola se llevó la medalla al 'Mejor Entrenador del Siglo' por todo lo que le ha aportado al fútbol desde su aventura con el FC Barcelona, donde ha sido el único técnico en conseguir un 'sextete'. Además fue campeón en Alemania y sigue por ese mismo camino con el Manchester City en la Premier League.

Para finalizar, el Real Madrid se mantiene como el 'Mejor Equipo del Siglo'. Los blancos han logrado levantar cuatro Champions League en cuatro años (2014-2018). Tres fueron de forma consecutiva. Una hazaña histórica.

GANADORES DE LOS GLOBE SOCCER AWARDS

Jugador del año: Robert Lewandowiski

Club del año: Bayern de Múnich

Entrenador del año: Hans-Dieter Flick

Jugador del Siglo: Cristiano Ronaldo

Club del Siglo: Real Madrid

Entrenador del Siglo: Pep Guardiola

Agente del siglo: Jorge Mendes

Premio a la carrera del jugador: Gerard Piqué